'Besos, Kitty' llega a Netfix

Se escribe una nueva historia de amor cuando Kitty, la joven celestina, se reencuentra con su novio a distancia en el mismo internado al que asistió su difunta madre.

"Besos, Kitty" es una serie spin-off de "A todos los chicos de los que me enamoré", sin embargo, ahora la protagonista es Kitty Song Covey, adolescente que en las películas de romance juvenil de Netflix fue la encargada de que su hermana Lara Jean se anime a declarar sus sentimientos.

La serie muestra a la joven que ha decidido mudarse a Corea del Sur para estudiar en el colegio donde está su novio y que también estuvo su madre de adolescente.

El plan nació luego de encontrar cosas de su mamá y descubrir más sobre su vida en su juventud.

No obstante, pronto llegará a Seúl para darse cuenta de que las cosas no son como aparentan y que cruzar el océano no será el único problema al que deberá enfrentarse en esta nueva era de redescubrimiento personal.

La serie que contiene 10 episodios estrena este jueves 18 de mayo en Netflix. Aún no se ha dicho nada sobre una segunda temporada.

Reparto y más

La serie mostrará a algunos personajes conocidos y les dará la bienvenida a rostros nuevos.

Anna Cathcart, Minyoung Choi y Gia Kim, son los protagonistas de "Besos, Kitty".

Un dato interesante de esta serie es que a diferencia del resto de la trilogía de "A todos los chicos de los que me enamoré", esta serie no está basada en un libro.

Aunque muestra un papel secundario en las películas que le anteceden, el personaje de Kitty finalmente tendrá su propia historia.

