Bettina García está feliz con su regreso a la televisión

Por muchos años los televidentes disfrutaron de las ocurrencias de Bettina García en el programa La Cáscara y posteriormente en “Esto es Guerra”, una de sus últimas apariciones en televisión, pero pronto estará de vuelta.

Bettina García está feliz por regresar a la pantalla chica, ya que para nadie es un secreto que ama la televisión y le da mucha felicidad.

“Para nadie es un secreto que amo la TV… me apasiona, me da vida, me llena de energía, me hace sonreír, me da felicidad”, inicia diciendo García en una publicación, donde anuncia la buena nueva.

De acuerdo a Bettina García, estará de vuelta el próximo 14 de febrero, en un programa con un formato que asegura le encantará a los televidentes.

“Se está haciendo con mucho amor y lo haré con mucho amor para ustedes”, comentó García.

Detrás de este nuevo proyecto, García afirma que hay un súper equipo; talentosos, entregados y apasionados.

Los seguidores de García están emocionados por su regreso, aquí algunas de las reacciones: “Me encanta éxitos mi Bettiiiii”, “Back at it!!!! Nos vamos a divertir demasiadooo”, “Todo el éxito del mundo desde La Cáscara lo haces con pasión y sé que este no será menos”.

Cabe, resaltar que el regreso de García viene de la mano de Corporación Medcom, estará en las pantallas de Oye Tv junto a un grupo de mujeres.

¿Otro proyecto?

Actualmente, Bettina García está de viaje, se encuentra en Colombia, y al parecer se trae otro proyecto entre manos, o por lo menos eso fue lo que insinuó.

La presentadora de televisión asistirá a Colombiatex 2022, una de las ferias más importante de la moda, en Medellín, que inició el 26 de enero, y se estará realizando hasta 27 de enero.

