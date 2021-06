Bettina García: ¿'Youtuber' se molesta con la cascarosa por grabarlo sin su consentimiento?

El youtuber Juan De Dios Pantoja al parecer se molestó con la cascarosa, Bettina García por grabarlo sin su consentimiento.

García estuvo unos días por Miami y coincidió con el youtuber, no obstante, la cascarosa reconoció fue a Kimberly Loaiza.

A través de Instagram García compartió unas historias, mostrándole a sus más de 800 mil seguidores que había coincidido con Loaiza en el mismo lugar.

En otra storie la cascarosa compartió que fue testigo de una propuesta de matrimonio en el mismo local, la cual al parecer era de allegados de Loiza y de Pantoja, quien actualmente son pareja.

Al terminar la velada, animada por sus seguidores, la cascarosa se tomó una fotografía con la mexicana, sin embargo, después de estos eventos el esposo de Loaiza se quejó en Twitter.

“Que ching** a su madre todo el que nos graba y toma fotos sin decirnos”, tuiteó el esposo de Loaiza.

No mencionó directamente a García, no obstante, su tuit llega a pocos días de que la cascarosa los grabara a lo lejos, aunque a quien reconoció fue a su esposa y no a él.

La cascarosa no se ha referido por el momento a esta situación, pero algunos usuarios en Instagram si lo hicieron.

“Ni J.Lo se pusó en eso cuando la grabaron”, “Falta de humildad y ganas de llamar la atención”, “Por eso es que no hay que hacer famosos a ese tipo de gente”, comentaron.

Medios internacionales apuntan que la molestia de Pantoja se debe a otro incidente y no guarda relación con García. Supuestamente, una chica lo grabó también a la distancia y allí la molestia del esposo de Loaiza.

