'Betty' regresará a HBO el próximo 11 de junio

Basada en la película "Skate Kitchen", de Crystal Moselle, exitosa en el Festival Sundance 2018, la serie "Betty", dirigida por la misma cineasta, vuelve a HBO con su segunda temporada el 11 de junio.

La trama gira en torno de cinco chicas que se están autodescubriendo mientras lidian con el universo machista del skate en Nueva York.

La temporada de seis capítulos será exhibida en HBO y también estará disponible por streaming en HBO GO.

En la segunda temporada, muestra cinco protagonistas pisan fuerte como mujeres y se enfrentan a todos los desafíos que ello implica. A medida que lidian con las presiones de la adultez, sus compañeros masculinos comienzan a hacerse notar, a intervenir y a convertirse en sus verdaderos aliados, armando un frente unido por un bien mayor.

"Betty" está ambientada en los últimos meses de 2020, la temporada refleja la pandemia en la ciudad de Nueva York, donde las mascarillas y las actividades al aire libre eran la norma.

La temporada está protagonizada por Nina Moran como "Kirt", Dede Lovelace como "Janay", Moonbear como "Honeybear", Rachelle Vinberg como "Camille" y Ajani Russell como "Indigo."

El reparto cuenta nuevamente con Katerina Tannenbaum ("AJ and the Queen") como "Ash", novia de Honeybear; Andrew Darnell como "Sylvester", interés romántico de Janay; Lil' Dre como "Tai", nuevo compañero de skate y colaborador de Camille; chef Roblé Ali como "Jzabel", primo de Janay; Rad Pereira ("High Maintenance", de HBO) como "Victoria", parte del triángulo amoroso con Honeybear y Ash; Isabel Palma como "Betty Shelby"; Eisa Davis ("The Wire", de HBO) como "Jeanne", madre de Indigo; Danielle Melendez ("Skate Kitchen") como "Paloma", la guía sugar baby de Indigo; Aya Aldamin como "Deli Mama", la favorita de la banda; Florence Pedrosa Blake Mourad como "Sue", abuela de Honeybear; Alexander Cooper ("Skate Kitchen"), Raekwon Haynes ("White Boy Rick"), Moisés Acevedo ("Remember Me"), Judah Lang ("Skate Kitchen"), Joe Apollonio ("Alta Fidelidad") y Sage Ceasar como los chicos skaters "Charlie", "Philip", "Micah", "Scruffy", "Joe" y "Teddy".'



"Betty" tiene dirección de Crystal Moselle, producción ejecutiva de Crystal Moselle, Alliah Mourad, Igor Srubshchik, Jason Weinberg y Annie Schmidt.

De ese primer episodio, llamado “Octopussy”, le podemos adelantar que Kirt (Nina Moran) (probablemente) sale a la búsqueda.

El show de Indigo (Ajani Russell) no va como es previsto. Honeybear (Moonbear) y Ash (Katerina Tannenbaum) se la juegan. Camille (Rachelle Vinberg) fluye.

Winterbowl es un fracaso y Janay (Dede Lovelace) no está para el nuevo chico. Escrito por Moshe Kasher; dirigido por Crystal Moselle.

