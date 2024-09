Bienvenido Velasco, fotógrafo panameño, ganó el premio IPA

El fotógrafo panameño de la Agencia EFE Bienvenido Velasco ganó este miércoles el primer premio del prestigioso International Photography Awards (IPA) en la categoría de 'Prensa, Noticias generales', por sus fotografías del momento en el que un hombre disparaba a dos manifestantes durante las protestas contra la minería a finales del año pasado en Panamá.

Los International Photography Awards, con sede en Los Ángeles, Estados Unidos, tienen como objetivo "saludar los logros de los mejores fotógrafos del mundo, descubrir talentos nuevos y emergentes y promover la apreciación de la fotografía", según su comunicación oficial.

Entre los premiados este año también está Mustafa Hassona, de Anadolu Agency, que recibió el galardón de 'Fotógrafo del Año en Prensa' por su cobertura del conflicto en Gaza, con imágenes como la de un palestino sosteniendo en brazos lo que parece el cadáver cubierto por una manta de un niño u otra imagen de una niña aún viva entre los escombros, mientras los servicios de rescate tratan de desenterrarla.

Las imágenes de Bienvenido Velasco premiadas narran por su parte un tiroteo durante las protestas antiminería en Panamá y, unificadas bajo el título 'A sangre fría', forman ya parte del imaginario común del país centroamericano, siendo también reconocidas este año con el Gran Premio Nacional de Periodismo concedido por el panameño Fórum de Periodistas por la Libertad de Expresión e Información.

La historia de las fotografías premiadas

Después de dos semanas de cobertura ininterrumpida de las protestas antiminería en Ciudad de Panamá, multitudinarias por el día y violentas con grupos aislados por las noches, Bienvenido Velasco y el camarógrafo de EFE Carlos Lemos decidieron que era el momento de contar lo que sucedía en el resto del país.

Alquilaron un vehículo y el martes 7 de noviembre partieron por la mañana en dirección a Santiago de Veraguas, donde se estaban produciendo algunas de las manifestaciones más importantes. El impacto de los bloqueos de carreteras había además semiparalizado el país, provocando pérdidas millonarias.

Ese día EFE iba a publicar una noticia sobre el cierre de las escuelas después de que el gremio de maestros se uniera a las protestas, por lo que para ilustrarla pararon de camino en un colegio vacío y decidieron detenerse poco después en uno de los bloqueos de carreteras encabezados por profesores.

Allí vieron primero a una mujer en una camioneta, que tras vociferar con los manifestantes la dejaron pasar. Al rato, apareció un hombre corpulento, mayor, con aspecto de turista. Les llamó la atención, y Velasco comenzó a fotografiarlo y Lemos a filmarlo. EFE era el único medio de comunicación en el lugar.

Cuando el hombre llegó ante los manifestantes, discutió primero y luego sacó un arma. Velasco y Lemos se protegieron tras unos coches y siguieron captando la escena.

En ese momento, narró días después Velasco, "tomé precaución, me cubrí detrás de dos carros, me moví para no estar en el rango de tiro. Cuando está levantando el brazo derecho (con el arma) empiezo a disparar -fotografiar- hasta que el hombre cae al suelo".

De inmediato hizo el segundo disparo, así que "me dije que iba a descargar", recordaba Velasco, por lo que corrió a cubrirse.

La detonación fue ensordecedora. La primera víctima cayó de inmediato al suelo. Un segundo disparo. A cámara lenta, el otro manifestante pronunció un leve quejido y se desplazó tambaleándose hacia el extremo de la vía, hasta desplomarse. Es entonces cuando la gente, aún en shock, comenzó a gritar.

