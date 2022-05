Birna Julissa Quintero: ¿La periodista ya no estará presentando el noticiero?

Desde hace unas semanas, en las redes sociales, se ha generado un debate por los vestuarios que luce la periodista y presentadora de noticias, Birna Julissa Quintero.

Algunos consideran que sus outfits no son apropiados para presentar el noticiero, porque están muy ajustados.

La tarde de este viernes trascendió que la gerencia de noticias decidió sacarla por un tiempo, al parecer por los comentarios sobre su ropa ajustada.

Birna Julissa Quintero estará en la redacción, pero detrás de cámaras y en el programa de radio "Habla Ahora", con José Escobar, según dijo al periódico día a día, una fuente de entero crédito.

Hasta el momento, la periodista Birna Julissa Quintero no ha comentado nada sobre este tema.

Situación

En Twitter, siempre se habla de la ropa ajustada de la periodista, de su pronunciado escote y sus vestidos cortitos que usa para brindarle las noticias a todo Panamá.

Que la lluvia no sea obstáculo para hacer lo que deseas!!!



Lindo VIERNES!!! Cómo amaneces? Yo escuchando Maná “ RAYANDO EL SOL”



A la 1pm espero sus reportes de sintonía en HABLA AHORA… me pueden escuchar en TELEMETRO RADIO 104.1 y ver por RPC TELEVISIÓN y MEDCO GO pic.twitter.com/qR8Kl4vKXm— BIRNA JULISSA QUINTERO (@birnajulissatv) May 27, 2022