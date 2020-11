BK y Julia Honings anunciaron el nacimiento de su hija

A pesar de la pandemia parece que este año le ha traído varias alegrías al productor musical Johnny "BK" López.

Primero que ha estado trabajando música al lado de grandes de este género.

De hecho, en las últimas semanas ha estado de viaje haciendo lo que más amas.

No obstante, otra gran noticia para él ha sido el nacimiento de su bebé junto a Julia Honings.

BK y su pareja Julia Honings confirmaron a través de sus redes sociales, el nacimiento su hija llamada Jimena.

El productor escribió: "Felicidades Julia Honings. Te amo. Dios es bueno. Gracias".

La pareja que había estado distanciada por el trabajo de él y los viajes al extranjero para grabar nuevos temas con Sech, finalmente tiene entre sus brazos a su bebé.

Ambos han recibido muchos comentarios y felicitaciones en sus redes sociales en estos momentos.

Embarazo

Recordemos que en junio pasado, con una fotografía en la que se ve a Julia Honings y BK sostener una prueba de embarazo casera, los esposos dieron a conocer que están a la espera de un nuevo bebé.

Julia Honings escribió: “Cuando nos enteramos solo nos echamos a reír (creo que era de los nervios). Luego él se emociono más y ahora todos los días me pregunta cómo está el bebé y cómo me siento, de las tres barrigas, con esta los síntomas fueron el triple, pero ya gracias a Dios pasaron los achaques, ahora solo quiero dormir y dormir, los que me conocen saben que AMO las familias númerosas y que es mi sueño”.