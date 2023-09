'Bosé renacido', un documental de cuatro capítulos

"Es mi vida, no quiero cambiar...", las primeras estrofas de la canción "Los chicos no lloran" (1990) es el inicio de la serie documental sobre la vida de Miguel Bosé, "Bosé renacido", en la que con un tono sosegado y emocionado el cantante habla sobre su infancia, sus hijos, su activismo, sus padres y su carrera musical.

Un documental de cuatro capítulos que se estrenará el 5 de septiembre en Movistar Plus+ en España, realizado en colaboración con Shine Iberia, en el que Bosé, sus hermanas, amigos y representantes musicales hacen un ejercicio de reconciliación con una verdad con la que espera un nuevo renacer personal y profesional.

La serie descubre a un artista reinventado en varias ocasiones y cuenta con detalle episodios ya relatados, desvela otros de manera sutil y calla muchos. También se descubre que sus amigos, incluso aunque no estén de acuerdo con sus planteamientos, son fieles al hombre y leales a un artista que rompió moldes.

Cuatro destinos, cuatro casas

Su destino ha estado vinculado a cuatro casas que significaron en cada momento un renacimiento para él, como describen las letras de sus canciones, hilo conductor de la serie.

La primera, la finca Villa Paz (Cuenca, centro de España), la recorre con sus hermanas Lucía y Paola, y confiesa que allí vivió la etapa más feliz de su vida, su infancia, un lugar al que nunca volvió tras la separación de sus padres.

La casa familiar de Somosaguas (Madrid) fue refugio de músicos, pintores y escritores y en ella vivió la mayor parte de su vida, la sostuvo con su trabajo y, asegura, "estaba cargada de recuerdos, de presencias".

En el mismo espacio edificó una vivienda moderna para un Bosé que ya tenía en mente la necesidad de ser padre. Una casa nueva en la que acoger a sus dos hijos en 2011, Tadeo y Diego, con los que se le ve llegar siendo bebés de pocas semanas, rodeado de toda su familia.

Un sueño cumplido, una familia que crece en una cuarta casa, la vivienda en la que lleva desde 2018 radicado en México y a la que califica de "refugio", el lugar donde se instaló tras su separación de Nacho Palau.

Bosé, artista y seductor

Amigos como Alejandro Sanz, Ana Torroja, Boris Izaguirre, Alaska, Lolita Flores, Laura Pausini, Juanes, Victoria Abril o Rosa Lagarrigue, su mánager, refuerzan la imagen de profesional y el apoyo que significó en sus carreras.

Un Bosé actor y cantante que se perdió tras su ausencia de los escenarios por un problema en las cuerdas vocales que le dejó sin voz, que ahora va recuperando poco a poco.

Un problema que se sumó a su feroz rechazo a las vacunas en plena pandemia de covid-19, que le sumió en el ostracismo: "Se puede decir que no crees en Dios, pero no que no crees en las vacunas", se defiende.

Poco dice que no se sepa de sus relaciones sentimentales y en la serie se incluyen fragmentos de entrevistas en los que rechaza manifestar su condición sexual y sus relaciones sentimentales, una circunstancia que su separación de Nacho Palau dejó al descubierto.

Un episodio de su vida que abrió una herida no solo sentimental, sino también su eterna disputa con la prensa por preservar su vida privada.

"Bosé renacido" es un reencuentro con la persona y el personaje. "A mis 62 años entro en un nuevo ciclo", apunta.

