'Los Bridgerton': ¿Es una de las series más exitosa?

La narrativa, la trama, el vestuario, los personajes, la escenografía y los diálogos podrían ser algunas de las razones por la cual la serie dramática "Los Bridgerton", es una de las producciones más vistas de Netflix.

La producción televisiva tiene como productora a Shonda Rhimes, la creadora de exitosas series como "Grey's Anatomy", "Scandal" y "How to get away with a murder", quien recientemente celebró que la historia de época al estilo de Jane Austen fue vista en 63 millones de hogares en su primer mes de estreno.

"Ocho hermanos de la poderosa familia Bridgerton intentan encontrar el amor y la felicidad de la alta sociedad londinense", explica la plataforma en su sitio web.

Mientras una de las hermanas de los Bridgerton entra al mercado matrimonial, una narradora se encarga de descubrir las intrigas y escándalos de una sociedad cerrada en la época de la Regencia en Inglaterra, mientras se desarrollan los bailes y eventos sociales donde se pretende buscar el candidato indicado para casarse.

Podría decirse que en los ocho episodios de la primera temporada de los Bridgerton se cerraron algunas de las historias de la trama, sin embargo, aún quedan cabos por atar y bastante material de la saga de ocho novelas románticas de Julia Quinn, obras en la que está basada la serie.

Vanity Fair destaca que la primera temporada está basada en la primera obra de la saga, "El duque y yo", el segundo libro, "El vizconde que me amó", cambia de foco y se centra en Anthony Bridgerton, algo podríamos ver si se realiza una segunda temporada.

Recientemente, se conoció que podría estar en marcha una segunda temporada de la popular serie, sin embargo, hasta el momento son solo rumores, el gigante del streaming no ha comunicado nada oficialmente.

Un portavoz de Netflix ha dicho a RadioTimes.com esta semana que aún no se ha confirmado una segunda temporada. Sin embargo, dado el gran éxito de la primera y que hay mucho material pendiente en las novelas de Julia Quinn, parece probable que haya otra temporada.

Según RadioTimes.com, vio una lista para la producción de una segunda temporada en Production Weekly en febrero de 2020, programada para comenzar a rodarse ese verano. Aunque los planes iniciales hayan cambiado por la pandemia, ofrece la promesa de que puede haber otra temporada en juego.

Phoebe Dynevor, la actriz que interpreta a Daphne Bridgerton, comentó que si se apegan a la saga literaria ahora es el turno de Anthony. "No existe tal cosa como un final feliz, es ¿allí? Creo que el amor siempre está cambiando y cambiando. Entonces, ¿quién sabe? Me gustaría ver qué pasa después", dijo a Harper's Bazaar.

El creador de la serie Chris Van Dusen se pronunció en Cosmopolitan sobre la posibilidad de futuras temporadas: "Sabemos que hay ocho hermanos Bridgerton y hay ocho libros de Los Bridgerton... Me encantaría que hubiera historias de amor y romances para todos los hermanos y hermanas Bridgerton".