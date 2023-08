Britney Spears se fue de fiesta en medio de su divorcio

Britney Spears ha acaparado los titulares de la prensa tras su repentino divorcio, aunado a ello, se mostró un poco ligera de ropa en su Instagram y publicó un videoclip rodeada de hombres.

La reciente publicación de Spears parece ser uno de sus acostumbrados videos bailando frente a la cámara, pero esta vez no está sola, aparece en escena un hombre que se arrodilla y le lame una de las piernas.

La intérprete de “Toxic” está usando un minivestido verde y botas blancas hasta las rodillas, además del chico, la acompaña otro grupo de cuatro hombres que la carga junto a la piscina.

En la descripción de la publicación la “Princesa del pop” habló sobre visitar a un “amigo”, conducir más de una hora para ir por pollo y de su decepción al ser perseguida por los paparazzi.

Inesperadamente terminó en casa de otros amigos, invito a sus “chicos favoritos” y pasó toda la noche “jugando”, no obstante, se desconoce la identidad de los hombres que aparecen en el video.

Sobre el divorcio, el cual solicitó Sam Asghari luego de 14 meses de matrimonio, Spears confirmó que ya no están juntos y no está dispuesta a dar explicaciones sobre los motivos de la ruptura.

“Como todos saben, Hesam (en referencia a Asghari) y yo ya no estamos juntos… 6 años es mucho tiempo para estar con alguien, así que estoy un poco sorprendida, pero… no estoy aquí para explicar por qué, ¡porque honestamente no es asunto de nadie! Pero ya no podía soportar el dolor, sinceramente”, escribió Spears.

Spears y Asghari, de 29 años, se conocieron en 2016, en la grabación del video de “Slumber Party”, donde la expareja de la cantante figuraba como actor.

Finalmente, en 2021, la entonces pareja anunció su compromiso y en junio de 2022, se casaron.

Oficialmente, de acuerdo a la documentación a la que tuvo acceso TMZ, la relación terminó por “diferencias irreconciliables”.

