Cáncer de mama, en la pantalla grande

Octubre es el mes de la concienciación sobre el cáncer de mama, una de los tipos de cáncer más frecuente en el mundo. En Panamá, de acuerdo con el Observatorio Global de Cáncer (Globocan, por sus siglas en inglés), en 2020 la cifra de casos este cáncer fue de 1,076 con 299 muertes.

Es una enfermedad de gran impacto en la sociedad, al punto que varios directores de cine han llevado historias a la pantalla grande para orientar y concienciar sobre este tipo de cáncer. ¿Qué películas han contado historia sobre este mal? Aquí te traemos algunas.

- "La fuerza del cariño" (Título original "Terms of Endearment" 1983): La película cuenta la historia de la relación entre Aurora Greenway y su hija Emma. Ellas no son las mejores amigas. Pero, ocurre algo que hace que todo tome un giro: Emma tiene un hijo y luego es diagnosticada con cáncer terminal.

- "Mondays at Racine" (2012): Es un documental que plasma la conmovedora historia de las hermanas Rachel y Cynthia, quienes una vez al mes abren las puertas de Racine Salon and Spa a las mujeres que tienen cáncer con intención de que ellas se relacionen y sepan que no están solas en su lucha.

- "Ya te extraño" (título original "Miss You Already" 2015): Amigas inseparables desde la juventud, así son Jess y Milly, quienes residen en Londres. No obstante, un gran cambio llegó a sus vidas cuando Jess está a la espera de su primer hijo y Milly es diagnosticada con cáncer de mama, pero continúan con su firme amistad.

- "Ma Ma" (2015): Es un filme con un mensaje profundo donde resaltan la belleza de vivir hasta el último suspiro. La profesora Magda, quien no tiene empleo, es diagnosticada con cáncer, pero no se derrumba, ya que aprovecha sus últimos días para disfrutarlos con su familia.

- "El amor es todo lo que necesita" (título original "Love is All You Need"): En esta película ese proceso difícil del cáncer se convierte en un viaje de autodescubrimiento.

Ida, es la protagonista de la cinta y padece cáncer. Ella está en Italia para acudir a la boda de su hija. En este lugar conoce a Philip, padre del prometido de su hija, quien no ha podido hallar la alegría de la vida tras la muerte de su esposa.

