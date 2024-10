Cáncer: la actitud y la red de apoyo importan

Todo comenzó con una raya roja en la frente, "tipo Harry Potter", cuenta Tabatha Anselmi. Dicha raya pasó, en agosto de 2023, a ser una mancha que se extendió al cuello, cara y muslos, motivo que la llevó en principio a acudir a varios dermatólogos en busca de un diagnóstico, pues ya era conocida en su trabajo como "la chica roja".

Anselmi, de 29 años, quien ya padecía de diabetes tipo 2, visitó a varios especialistas, porque sus manchas no sanaban y ya mostraba otros signos como manos ásperas y debilidad muscular, que le impedía incluso tragar. Las erupciones resultaron ser dermatomiositis, una enfermedad caracterizada por una inflamación de los músculos y de la piel. Durante esos meses, le tocó pagar consultas, exámenes y medicamentos costosos.

En una de sus consultas, un reumatólogo le comentó que sus erupciones podrían deberse a algo inmunológico, por neuropatía o por malignidad. Precisamente, antes de ser diagnosticada con dermatomiositis, Anselmi logró palpar una pelota dura en su seno derecho, sin embargo, como la enfermedad estaba avanzando muy rápido, no pudo realizarse una biopsia, que más tarde, arrojó el resultado menos esperado: cáncer de mama, el causante de sus erupciones.

"Esa fue la manera de mi cuerpo avisar de que tenía algo adentro. De hecho, ahora me doy cuenta que eso era como un veneno, porque los rash rojos han ido disminuyendo o han desaparecido", contó Anselmi, cuyo diagnóstico final fue cáncer de mama, dermatomiositis y la diabetes tipo 2 que ya padecía.

La nutricionista dietista de profesión, dice que, tras realizarse pruebas, detectó que genéticamente era propensa a cáncer por parte de su padre.

Apoyo

Todo el proceso ha sido un aprendizaje para Anselmi, quien considera que "hay que afrontar las cosas, sean buenas o malas" y cree que la forma en la que asumió la enfermedad ha hecho que llegue a otras personas. “Muchos me dicen que por mi actitud, fuerza y el haber estado positiva ante la situación”, comenta.

De hecho, cuando necesitó recolectar dinero para sus tratamientos, quedó impresionada del apoyo de amistades y extraños. “Me impresionó ver que lo que uno siembra es lo que uno cosecha”, destaca.

Su familia y pareja han sido claves en el proceso, un punto que resalta, pues todos se mantuvieron a su lado.

Anselmi recuerda que se desentendió de todo, mientras su madre se encargó de sus tratamientos y citas; y que su pareja continuó con ella y pidió su mano en matrimonio a pesar de que físicamente “no era la misma persona que él había conocido”.

“Uno sigue igual con el miedo y los gastos médicos, pero hay que hablar de la enfermedad, concienciar a las personas, al sistema de salud, porque es difícil, pero me he sorprendido cómo he inspirado a tantas personas con tan solo ser yo”, comparte.

Anselmi, que se sometió a una mastectomía en ambos senos, tocó la campana libre de cáncer junto a su madre, y espera ayudar a otros pacientes que pasan por la enfermedad, a través de su historia y de compartir información importante sobre todo el proceso, que se lleva mejor en compañía de los seres queridos.