La cantante Céline Dion debutará como actriz

Céline Dion debutará en la pantalla grande, no solo será la autora de la banda sonora de la cinta "Text for You", sino que fue fichada por Sony para formar parte del reparto del drama romántico junto a la actriz Priyanka Chopra Jona.

Versión impresa

La cantante compartirá protagonismo con Priyanka Chopra y Sam Heughan en "Text for You", una adaptación de una película alemana sobre una nueva pareja que se conoce en medio de sus respectivas rupturas amorosas, reporto "Deadline".

La cinta gira en torno a dos personas que no se conocen, sin embargo, intercambian mensaje en un momento en que ambos pasan por una ruptura amorosa.

Una mujer comienza a enviar mensajes al antiguo número de su novio, ahora en posesión de un nuevo usuario que también pasa por un proceso de ruptura y conecta con los textos que recibe.

En la producción cinematográfica Dion ejercería de fuerza de unión entre la pareja.

Además, según la publicación la música de Dion será una parte fundamental de la cinta y del argumento.

No es de extrañar que el debut cinematográfico de la artista sea de la mano de Sony, que también es su sello discográfico con el que ha vendido más de 200 millones de copias en el mundo.

Además, Dion ya cuenta con un Óscar entre sus logros por la archiconocida "My Heart Will Go On", banda sonora de "Titanic" en 1997.