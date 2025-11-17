Caos en 'La Casa de Alofoke 2': insultos a Gracie Bon, expulsiones y abandonos

La segunda temporada de "La Casa de Alofoke 2", el reality dominicano que arrasa en YouTube con más de 2 millones de espectadores diarios, vive sus días más intensos a solo 10 días de su final, el 27 de noviembre. Producido por Santiago Matías (Alofoke), el programa ha escalado en dramas, con peleas físicas, abandonos voluntarios y una ola de expulsiones que han alterado por completo la dinámica entre sus 20 participantes iniciales de República Dominicana, Panamá, Venezuela y más.

En el centro de la tormenta está la panameña Gracie Bon, cuya figura curvilínea y carisma han dividido opiniones desde el día uno. El 14 de noviembre, el cubano Vlady la humilló públicamente llamándola "perra" durante una discusión acalorada, un insulto que generó indignación global y miles de comentarios en redes. Alofoke intervino rápidamente, pero el daño ya estaba hecho, con fanáticos exigiendo justicia.

No fue un incidente aislado para Bon. Desde octubre, Andy de la Cruz, conocido como "La Fruta", la ha atacado sin piedad, cuestionando su valor más allá de su físico con frases como "los hombres te buscan por el culo porque no tienes nada más". El 6 de noviembre, una pelea escaló a lanzamientos de objetos, dejando a la panameña en lágrimas y confesando sentirse "presionada y no apoyada".

El 15 de noviembre, marcó un punto de quiebre con una "limpieza profunda" anunciada por Alofoke vía el temido "artículo 4", que permite expulsiones inmediatas sin apelación. Vlady fue el primero en salir por su agresión verbal a Bon, seguido de la venezolana Diosa Canales, sorprendida mientras dormía y retirada por "denuncias falsas" sobre donaciones en superchat. Mami Nolas completó la terna, dejando la casa en shock.

Shadow Blow, el artista dominicano, también fue eliminado ese mismo sábado sin mayores explicaciones, sumando cuatro salidas en un día que reconfiguró la tabla de posiciones. Michael Flores y La Perversa lideran ahora con miles de votos, mientras Bon se mantiene en el top 11, impulsada por donaciones como los $500 "Sech".

Los abandonos voluntarios han sido igual de dramáticos. Pollito Tropical (Randy Álvarez) salió el 16 de noviembre, por "salud mental", citando el estrés y el amor de sus "corazones amarillos". Valka, la cantante colombiana, renunció el 4 de noviembre, presionada por su novio Dalex, quien criticó el show como "payasadas" en Instagram.

"La Benítez" abandonó el 11 de noviembre, tras una pelea física con "La Insuperable", que incluyó golpes y botellazos; amaneció con moretones y su madre le pidió salir. Aunque "La Insuperable" reflexionó y se quedó, el incidente resaltó el costo emocional del encierro.

Expulsiones tempranas como la de Luis Hairstylist el 22 de octubre, por un altercado físico con un invitado, o Jlexis el 9 de noviembre, por violaciones al reglamento, han mantenido la tensión alta. "La Perversa" fue sancionada con -2.000 puntos por agredir verbalmente a la invitada Karola, pero evitó la salida gracias a una mediación.

Bon no solo ha lidiado con insultos: el 3 de noviembre, reveló un supuesto romance con Drake en su canción "Gently", insinuando fiestas controvertidas que incendiaron las redes, aunque sin consecuencias en el show. Ayer, 16 de noviembre, "La Fruta" generó más chisme al declarar "amor" por ella, mientras celaba a "La Insuperable" por cuidar a su ex.

Con solo 7-8 participantes fuertes restantes, "La Casa de Alofoke 2" enfrenta críticas por su "toxicidad", incluso un llamado a intervención del colectivo evangélico "Matrimonio Feliz" el 15 de noviembre, por promover violencia. Alofoke defiende su "entretenimiento crudo", pero amenaza con no haber temporada tres si las autoridades intervienen.