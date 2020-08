Carlos Villagrán rechazó una oferta de Pablo Escobar

El actor Carlos Villagrán, quien encarnó a "Quico" en la serie televisiva "El Chavo del 8" confesó que el narcotraficante Pablo Escobar quiso contratarlo en una ocasión.

Versión impresa

Recientemente Carlos Villagrán estuvo en una entrevista en la cadena América TV de Argentina, en donde reveló la experiencia que muy pocos saben.

De acuerdo con las declaraciones de Villagrán, el narcotraficante lo quiso contratar para amenizar el cumpleaños de su hija. Esto ocurrió en uno de sus viajes que hizo Colombia por trabajo en su circo, se lee en Telemundo.

Villagrán narra que fue abordado por trabajadores de Escobar para interpretar a "Quico" a cambio de una considerable suma de dinero.

"Estaba en el hotel Tequendama, en Bogotá, cuando me llaman de la recepción. Me dicen: 'Hay tres personas que quieren hablar con usted'. Pensé que eran periodistas", declaró.

"Subieron, nos presentamos, traían un portafolio en la mano, lo abrieron y sacaron una chequera, me la pusieron en una mesita de centro, la abrieron. Me dijeron; 'Mañana es el cumpleaños de la hija de nuestro patrón, él quiere que usted actúe, ponga la cifra que quiera, hasta un millón de dólares'", añadió el humorista mexicano.

No obstante, el humorista encontró un argumento valido para ebadir la propuesta.

"Se me heló el cuerpo, no esperaba una cosa así. Se me ocurrió decirles que yo traía una cláusula en la que decía que yo podía hacer nada más a lo que vine, me lo respetaron, cerraron las chequeras, cerraron el portafolios, se despidieron muy bien de mí y se fueron. Yo supongo que era gente de Pablo Escobar", indicó.

También confesó que ese encuentro le provocó una gran paranoia, por lo que tuvo abandonar Colombia antes del tiempo estimado.

VEA TAMBIÉN: Joe Jonas y su pasado amoroso

"Al haberme negado me entró mucho miedo poco después, porque a diario me llevaban por diferentes caminos al circo y a diario me traían por diferentes caminos, diferentes calles al hotel", mencionó.

Según 'Quico' más o menor al tercer día dijo "ya me voy porque tengo un miedo tremendo, me van a balear por haberme negado y prefiero regresar, regresaré en otra oportunidad'", añadió.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!