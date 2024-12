Carlos Vives lleva la música tradicional colombiana a República Dominicana

El cantante Carlos Vives ofreció entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo en República Dominicana, concretamente en el anfiteatro de Altos del Chavón, en La Romana (este), un concierto del tour 'El rock de mi pueblo vive', con el que rinde tributo a la música tradicional de Colombia que lo llevó a la cúspide internacional.



Con motivo del 30 aniversario de su inicio musical, Vives presentó un concierto que representó a la perfección sus inicios en la música, donde la cumbia, y especialmente el vallenato, formaron una papel clave en esa fusión de sonidos tan característicos de su país.



Durante su concierto, que contó con dos videos donde se narraron los inicios de su carrera cerca del río Magdalena, pues él es originario de la ciudad costera de Santa Marta, en el departamento del Magdalena, Vives realizó continuas menciones de su país, mostrando el amor que le tiene al lugar donde creció.



"La música me regresó a los lugares donde solía trabajar", dijo para explicar el significado de cantar canciones como 'Cumbiana', 'Cañaguatera' o 'Carito', todas ellas interpretadas tras una explicación sobre el por qué de su creación.



Carlos Vives, que se hace llamar el rey del vallenato y que lo demostró en el concierto cuando sus músicos entonaron la melodía del 'We will rock you' de Queen y empezó a cantar '¡Viva el vallenato!', destacó en el concierto por su actitud e intensidad sobre el escenario, bailando en cada una de las canciones y animando al público continuamente a que hicieran lo propio.



"Antes cantaba para Colombia, ahora canto para Colombia, Venezuela, España", valoró para destacar el valor del gran crecimiento de su música en los últimos años y su expansión a los distintos lugares de habla hispana, un idioma del que se siente orgulloso de componer sus canciones.



'La Bicicleta', 'Piragua' y 'Volví' fueron las letras más entonadas por el público dominicano, que también vieron como entraron a escena algunos de los instrumentos más utilizados en la música colombiana tradicional, mientras que en la pantalla aparecían imágenes de distintas zonas de Colombia y su cultura.



Tras un amago de finalizar el concierto, el artista cerró la noche con tres clásicos de su música: 'Fruta Fresca', 'Robarte un beso' y 'Cuando nos volvamos a encontrar'. De esta forma, dio fin a un concierto donde el sabor de la música colombiana llegó a República Dominicana.



Esta no era la primera vez que actuaba en el anfiteatro de Altos del Chavón, pues ya lo hizo en 2016 y en 1998, año donde se estrenó en el recinto en un concierto que reunió a otros cantantes icónicos como Juan Luis Guerra o Shakira y que sirvió para recaudar fondos para la reconstrucción de La Romana tras el paso del huracán Georges, que causó graves consecuencias en el lugar.



Carlos Vives, que sigue inmerso en la gira "El rock de mi pueblo vive" tras su paso por ciudades de España, Estados Unidos y otros países latinoamericanos, se encuentra en uno de sus mejores momento de su carrera artística después de que este año fuese distinguido como Persona del Año en los Latin Grammy.