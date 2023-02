Celebridades que han sido víctimas de la gordofobía

"Respeto" y "amor propio", son dos cosas que tienen en común las declaraciones públicas que han realizado algunas celebridades luego de ser atacadas por su físico.

Pese a que en la actualidad se reconoce que no todos los cuerpos son iguales y que está mal opinar sobre el físico de los demás, hay "estándares de belleza" que aún están muy arraigados y cuando alguien no encaja en ellos es criticado.

Las celebridades constantemente se ven bajo el escrutinio del público y muchas veces son atacados porque según la perspectiva de algunos no cumplen con ciertos estereotipos de cómo se supone deben lucir.

En lo que va del año varias celebridades han sido atacados por cómo luce su cuerpo, la más reciente fue la actriz mexicana Michelle Rodríguez tras posar en lencería en la portada de "Marie Claire".

La actriz, con créditos en "Contra las cuerdas" de Netflix, recibió críticas y comentarios malintencionados por su peso, por esta razón, aseguró que la "gordofobía" sí existe y lastimosamente en su país, México, no se habla del tema.

"La belleza es subjetiva (...) mi cuerpo es este, es bello, útil y trabaja para hacerme sentir cómoda. Por eso yo lo amo y lo atesoro, por eso comparto la importancia de hacernos nuestros mejores amigos y hacer las paces con quienes somos físicamente, también (en la mente y el corazón)", escribió Rodríguez, quien aseguró que se merece el reconocimiento de su trabajo y es digna de ser portada.

Selena Gómez, actriz, cantante y exestrella Disney, fue un poco más enérgica con sus declaraciones, ya que también fue atacada por su cambio físico, ganó algo de peso y eso no les gustó a algunos.

Afirmó que el "mito de la belleza" es un círculo interminable que esclaviza a las mujeres en la "desesperanza, autoconciencia y autoodio", por lo tanto, ella elige preocuparse por sí misma, pues no tiene que demostrarle nada a nadie.

La actriz y cantante Camila Cabello también se ha visto en la misma posición que Gómez y Rodríguez, sus fotos en vestido de baño y en eventos públicos han sido objeto de comentarios gordofóbicos, situación que afectó su autoestima y fue impactante descubrir que estaba pensando en la cultura de pensamientos ajenos y no en los propios.

"(…) Una cultura que se ha acostumbrado a una imagen de cómo debe ser el cuerpo de una mujer 'sana' que no es, en absoluto, real para muchas mujeres", comentó Cabello en Instagram.

Estas famosas apenas son unas cuantas de la extensa lista de mujeres que lamentablemente han sido criticadas por su físico, incluyendo a Karol G, quien luce "gorda" a los ojos de varios.

Con motivo al lanzamiento de "X si volvemos" con Romeo Santos, la colombiana compartió una sesión de fotografías y la criticaron porque supuestamente subió de peso, ni el fotógrafo de salvó porque también fue señalado.

"Las fotos no me las hizo mi peor enemigo, me las hizo una de las mejores fotógrafas que he conocido y que aún no puedo creer que hicimos fotos juntas. No se trata de si me favorece o no el cuerpo porque pues es mi cuerpo y es así... entonces, para qué buscar que me quede diferente si es así". Y la barriguita es por el hot dog que me regaló alguien en estos días en un show", se defendió.

