Celebridades que se han declarado '#TeamScarlett'

La polémica por la demanda de Scarlett Johansson contra Disney se intensifica, la más reciente novedad es el apoyo de Kevin Feige, CEO de Marvel Studios, a la actriz.

Los informes afirman que Feige estaría "enojado y avergonzado" por el conflicto entre la actriz y la compañía del ratón.

Feige intercedió desde un principio, sin embargo, no fue suficiente para que "Black Widow" estrenara en simultáneo en las salas de cines y Disney+, según Matthew Belloni, exeditor de "The Hollywood Reporter".

"Kevin Feige es un hombre de empresa, y no es propenso a los enfrentamientos corporativos ni a los gritos. Pero me han dicho que está enojado y avergonzado", declaró Belloni.

El exeditor de "The Hollywood Reporter" reveló que muchas celebridades están a favor de Johansson, quien ha sentado un precedente en Hollywood que ha animado a algunos a iniciar sus propias batallas legales, supuestamente Emma Stone estaría analizando sus opciones y en los próximos días podría sumarse Emily Blunt, ambas actrices han protagonizados filmes de Disney estrenadas en las mismas circunstancias que "Black Widow".

Luego de conocerse las acciones legales de Johansson, una de las celebridades que fue por el mismo camino fue Gerard Butler, presentó una demanda por $10 millones contra la productora de "Objetivo: La Casa Blanca", cantidad que considera que se le debe según lo estipulado en su contrato.

El actor Alec Baldwin también tomó partida en el mediático conflicto, en un escueto mensaje manifestó su apoyo a Johansson. "#TeamScarlett", escribió en Twitter Baldwin.'



"Black Widow" estrenó en simultáneo en las salas de cine y en Disney+, lo cual según Scarlett Johansson fue un incumplimiento en el contrato.



Scarlett Johansson ha sentado un precedente en Hollywood y varias celebridades han entablado sus propias batallas legales.

Bryan Lourd, copresidente de la Agencia de Artes Creativas (CAA, por sus siglas en inglés), acusó a Disney de atacar a la actriz.

"El ataque directo de Disney a su personaje y todo lo que implican es indigno de la compañía con la que muchos de nosotros en la comunidad creativa hemos trabajado con éxito durante décadas", añadió Lourd, quien también representan a Johansson.

Los seguidores de Marvel también se han hecho sentir a través de la etiqueta "#TeamScarlett" han manifestado su apoyo.

"La excusa de la pandemia Disney, I really liked you", "Nunca estaré a favor de cualquier monopolio que controla el mercado y a sabiendas de que lo hace, intente explotar y sacar más beneficio" y "El ratón Mickey siempre ha sido un avaro, siempre busca la mejor parte y que se j*** el resto", son algunos de los mensajes que se pueden leer.

El actor Dave Bautista, Drax en el Universo cinematográfico de Marvel, también se refirió a la demanda y la forma en que lo hizo fue tomada como una burla.

"Les dije que deberían haber hecho una película de Drax, pero ¡Noooooo!", escribió el actor junto a un emoji encogiendo los hombros.

Scarlett Johansson argumenta su demanda basándose en un incumplimiento de contrato, no estaba de acuerdo con el estreno de la cinta que protagoniza en simultáneo en las salas de cines y Disney+.

La intérprete de Natasha Romanoff indica que la forma en que se estrenó el filme perjudicó la taquilla, por ende, afectó los ingresos de la actriz, ya que es la medida que se usa para calcular cuánto se le pagará.

"Para sorpresa de nadie, el incumplimiento del acuerdo por parte de Disney alejó con éxito a millones de fanáticos de los cines hacia su servicio de transmisión Disney+", dice la demanda presentada en el Tribunal Superior de Los Ángeles.

Disney se defendió y en comunicado alegó "ha cumplido plenamente con el contrato de la señora Johansson y, además, el lanzamiento de Black Widow en Disney+ con Premier Access ha mejorado significativamente su capacidad para ganar una compensación adicional además de los 20 millones que ha recibido hasta la fecha".

¿Cómo terminará este conflicto? Tendremos que esperar que información se desprende los próximos días.

