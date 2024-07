Celibato voluntario: ¿Una tendencia en aumento?

El celibato voluntario, tomarse una pausa de las relaciones sexuales o citas, se está convirtiendo en una nueva tendencia entre los adultos jóvenes, siendo esta una práctica muy común entre las mujeres, quienes se describen así mismas como "solteras por elección".

Con una muestra de 1,500 adultos el Instituto Kinsey realizó una encuesta sobre sexo en Estados Unidos a inicios de año, en la que el 16,5 % de las mujeres dijo que son "solteras por elección" y que no son activas sexualmente, mientras que los hombres la cifra correspondiente es del 9 %.

Justin J. Lehmiller, investigador del instituto, en un análisis de los resultados de la encuesta para "Psychology Today" explicó que si bien es cierto los informes se centran principalmente en los adultos jóvenes, esta tendencia varía su prevalencia según la edad.

La tasa es más alta en hombres de 18 a 24 años (17 %) y en mujeres de 55 a 64 años (21 %) y mayores de 65 (32 %), lo cual parece indicar que estos grupos etarios son los más propensos al celibato voluntario, aunque también es una tendencia que personas de cualquier edad pueden practicar.

Sin embargo, no todos son célibes por elección, hay un 3,3 % de hombres y un 2,3 % de mujeres que no tienen relaciones sexuales o citas involuntariamente, ya que desean hacerlo, pero no tiene pareja.

El especialista en psicología y autor de "La psicología de la sexualidad humana", comentó que los hallazgos sugieren que las mujeres tienen más probabilidades de elegir el celibato voluntario que los hombres y que los hombres son más propensos a ser célibes involuntarios.

Históricamente esta práctica ha estado relacionada con la religión, aunque en la actualidad esta no es la razón por las que las personas optan por el celibato, algunos de los motivos más comunes son autoempoderamiento o reafirmación de la propia independencia y autonomía, autoprotección y evitación de riesgos, evitar comportamientos tóxicos en las aplicaciones de citas (como ghosting o catfishing), fatiga de citas y querer dedicar tiempo al crecimiento y desarrollo personal. Evitar riesgo es una motivación particularmente común entre las mujeres y en los hombres este no es un factor motivacional común, ellos optan por el celibato por la creencia que la abstinencia sexual y masturbatoria puede conducir a un estado de masculinidad "superior".

Satisfacción

Por último, la encuesta también reveló que las experiencias con esta práctica son muy variadas, en promedio, las mujeres están más satisfechas que los hombres con su elección de no tener citas o sexo, no obstante, la satisfacción puede varias de acuerdo a la edad.

Aunque las mujeres tienen más probabilidades de encontrar el celibato gratificante, los hombres más jóvenes están más satisfechos con esta práctica que los hombres mayores y las mujeres mayores la encuentran más gratificante que las mujeres más jóvenes.

