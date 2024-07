Céline Dion conmovió al mundo con su actuación en París 2024

La cantante Céline Dion reapareció en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos 2024 después de estar alejada de los escenarios a causa de una enfermedad neurológica, el síndrome de la persona rígida.

En 2022, Dion fue diagnosticada y desde entonces se retiró de los escenarios, por lo tanto, su actuación, como broche de oro, en la ceremonia de inauguración de la cita olímpica ha conmovido al mundo.

Había rumores sobre su participación en la ceremonia y su arribo a París los intensificó aún más, ya que previo a los eventos protocolares de la apertura de la fiesta olímpica estuvo de paseo en la ciudad.

No es la primera vez que Dion participa en un evento de esta magnitud, en 1996, inauguró los Juegos Olímpicos de Atlanta interpretando “The Power of the Dream” ante una audiencia televisiva de 3,500 millones de personas en todo el mundo.

Esta vez, después de su último concierto en 2020, se volvió a escuchar la voz de Dion, por unos breves minutos, interpretó “L’hymne à L’Amour”, de Edith Piaf, en su idioma original.

La interpretación de Dion, luciendo un vestido plateado y el cabello recogido en un rodete, tuvo lugar al pie de la Torre Eiffel y acompañada por un piano, lo que hizo que resaltará su inigualable voz.

Con esta presentación, la cantante canadiense se ubica entre los artistas que han tenido el privilegio en la historia de participar en los grandes musicales vinculados al deporte.

Dion previamente sembró esperanzas de su regreso al escenario en el reciente documental de Prime Video “I Am: Celine Dion”, en el que dijo sobre su determinación de actuar nuevamente: “Si no puedo correr, caminaré. Si no puedo caminar, me arrastraré… No me detendré”.

En otro momento de la ceremonia, el pebetero olímpico fue encendido después de un relevo de la antorcha que duró meses, en el que participaron Snoop Dogg, Jin de BTS y Pharrell Williams, entre otros.

Horas antes, Lady Gaga inauguró la ceremonia de apertura con una versión tipo cabaret del tema en francés “Mon Truc en Plume” en una rutina altamente coreografiada de varios minutos.

