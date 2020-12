Cinco miembros del equipo de 'Misión Imposible 7' renunciaron después del regaño de Tom Cruise

Luego del regaño que Tom Cruise le dio a dos miembros del equipo de "Misión Imposible 7" por incumplir con las medidas de bioseguridad contra la COVID-19, cinco trabajadores renunciaron.

Según el diario The Sun, los trabajadores no soportaron la reacción de Cruise y prefirieron renunciar, pues revelaron que el ambiente que se vive es muy tenso y ya no estaban cómodos con la situación.

En una nota de La Botana se lee que el mencionado medio de comunicación difundió un audio donde audio donde Cruise explotó en contra del equipo que colabora en el rodaje, se le escucha gritar, incluso decir groserías, pues los califica de irresponsables por no cumplir las reglas de sana distancia.

El protagonista y director de la cinta, Cruise, les reclama que por su irresponsabilidad está en riesgo su salud y el desarrollo del proyecto, el cual sufrió varios contratiempos.

Detalles

El 16 de diciembre, Tom Cruise se enfadó en el set de grabaciones porque no se estaba cumpliendo con las medidas de bioseguridad contra la COVID-19.

El diario la Marca describió que Tom Cruise se molestó porque dos miembros del equipo de grabación no estaban respetando el distanciamiento físico mientras revisaban unas imágenes en el ordenador.

“Si les veo hacerlo de nuevo están jodidos y despedidos", se escucha gritar a Tom Cruise en unos audios que compartió “The Sun”.

Debido a la COVID-19 en varias ocasiones se suspendió el rodaje del filme, por ello, se molestó al ver que algunos miembros del equipo estaban relajándose ante el cumplimiento de las medidas sanitarias, las cuales son necesarias para que continúe el rodaje.

"No quiero volver a verlo nunca. ¡Nunca!", grita Cruise en el estudio en Londres. "Lo he dicho y ahora lo quiero, y si no lo hacen, están fuera. ¡No vamos a cerrar esta maldita película! ¿Se entiende? Si lo vuelvo a ver, están jodidos y despedidos", dice.

El actor también mostró su descontento porque la actitud de unos le puede costar el trabajo a otros. Cabe mencionar, que Cruise fue quien diseño los protocolos de bioseguridad contra la COVID-19 para retomar la filmación.