¿Cómo elegir las pilas correctas para los juguetes de sus hijos?

A la hora de elegir las pilas para los juguetes de sus hijos, ¿toma en cuenta que cada juguete o dispositivo requiere de pilas adecuadas para mayor y mejor funcionalidad? Si no lo hace preste atención, que esto es primordial.

Pero, también deben estar pendientes o considerar características de salud, calidad, seguridad y ambiente, para una compra inteligente, que proteja a la familia.

Por esta razón, expertos de Panasonic brindan algunos tips para triunfar en esta tarea y sacar el máximo provecho a las pilas.

Cada juguete o dispositivo electrónico debe especificar en su reverso, las indicaciones de uso y su consumo energético, esto permitirá al usuario hacer la relación entre el aparato y el tipo de pila que garantice el funcionamiento óptimo y el máximo aprovechamiento de la energía.

Así las pilas Zinc/Carbón se pueden utilizar en juguetes como osos de peluche con sonido, teléfonos, relojes de pared o lámparas animadas, ya que tienen menor consumo de energía. En tanto, las pilas Alcalina se usan en juguetes que tengan un consumo energético mayor, entre ellos: computadoras, videojuegos, carros a control remoto, mouse inalámbrico, muñecos o robots con sonido, audios portátiles.

Relación juguete-artefacto

En este punto, el consumidor debe conocer ciertas características que le ayuden para una compra inteligente.

Por ejemplo, la seguridad, pues las pilas deben contar con "capa protectora antiderrames. Pero, por qué. Esto significa que el material activo que proporciona energía a la pila no se saldrá fácilmente y, en caso de algún derrame, será controlado evitando el daño del juguete o dispositivo.

También tome en cuenta, la salud. La información de los empaques debe indicar que el producto está libre de metales pesados como Cadmio (Cd), Mercurio (Hg) y Plomo (Pb), este último, en caso de ser ingerido puede causar alteraciones a nivel nervioso, renal, circulatorio o inmunológico, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud.

Medioambiente, es otro factor a tomar en cuenta. Aquellas pilas que sean amigables con el ambiente pueden ser reutilizadas tras un tratamiento de limpieza adecuado.

Otros 'tips'

Otros punto importante es que para lograr que el juguete-artefacto y la pila duren más tiempo, hay que estar pendiente de ciertas restricciones.

- No coloque la pila positivo con positivo o negativo con negativo: esto genera un cortocircuito y calienta la pila, incluso puede provocar alguna explosión, dañando el aparato.

- Evite mezclar pilas de diversas marcas: no todos los fabricantes elaboran sus productos de la misma manera y la combinación puede producir algún daño en sus dispositivos.

- No recargue las pilas: las pilas Zinc/Carbón y Alcalina no son recargables, por lo que al colocarlas en aparatos de recarga podría generarse una explosión. Tampoco se recomienda intercambiar las pilas entre dispositivos, por ejemplo: si un par se usa en el control para TV y otro en el control del aire acondicionado, no se deben combinar entre sí y usarse en un artefacto diferente.

- No ponga las pilas al sol: el dejar las pilas al sol puede recalentar la envoltura metálica y producir quemaduras a la hora de manipularlas o dañar el interior del juguete.