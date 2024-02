¿Cómo reconocer el período gris en el sexo masculino?

Es conocido que en las mujeres, pasado los 40 años, cambia el ritmo de producción hormonal, lo que va marcando el final de su fertilidad y con ello, importantes cambios corporales, psicológicos y sociales, es decir, se da la llegada de la menopausia; sin embargo, su "homólogo masculino", la andropausia, pasa mucho más desapercibido entre la población. A pesar de ser un gran desconocido, es un dolor de cabeza para muchos hombres.

Un 82% de los hombres pueden presentar andropausia (Síndrome de Déficit de Testosterona) entre los 40 y 50 años, un porcentaje que va en aumento, según la Organización Mundial de Salud (OMS) y se calcula que para el año 2050 incrementará en un 10% en población mundial.

La andropausia, nombre que recibe el hipogonadismo de inicio tardío (HIT) es un síndrome clínico y bioquímico asociado al envejecimiento masculino, de ahí que sea muchas veces comparado con la menopausia, proceso biológico de la población femenina. Sin embargo, se trata de comparaciones equivocadas, ya que los cambios fisiológicos no son comparables entre ambos sexos, ni tampoco los síntomas que producen.

Esta etapa natural en el hombre se caracteriza por signos y síntomas clínicos tales como: fatiga, disminución del deseo sexual y alteraciones en las erecciones, reducción de la masa muscular, caída del vello corporal, alteraciones de la piel, y desgaste de la densidad de los huesos. Mientras que los síntomas de trastornos emocionales incluyen irritabilidad, nerviosismo, depresión, desconcentración, deterioro de la memoria y estrés.

¿Qué es lo que pasa?

A pesar de encontrarse en el apogeo de su carrera profesional o estatus económico, comienzan a manifestar problemas psicológicos los que obstaculizan sus objetivos, resultando en una insatisfacción general.

La andropausia surge como resultado del déficit de la producción de testosterona u otras hormonas masculinas. Sin embargo, los especialistas también relacionan al síndrome con causas genéticas, el consumo en exceso de alcohol, el tabaquismo o la elevación del nivel de SHBG, denominada "globulina fijadora de hormonas sexuales".

Si los síntomas no son tratados de manera temprana, se han relacionado con riesgos a largo plazo, especialmente en salud cardiovascular. Algunos de los más comunes son el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2, síndrome metabólico y aumento en el riesgo de ictus.'



Otro punto importante es que el hombre ve atacada su masculinidad con la aparición de la andropausia y pasa a verla, no como un estado temporal de su naturaleza, sino como una especie de enfermedad. Expertos en la materia alertan de que la andropausia no es una enfermedad y que es relevante que el hombre la contemple como algo temporal que tiene solución.

En este sentido, es importante que el hombre deje de lado la presión que siente en relación con su desempeño sexual y que llegue a la convicción de que la andropausia es una nueva fase en su vida que le brinda nuevas oportunidades.

La principal recomendación es tener mucha paciencia, dejarse llevar, no obsesionarse si no se consigue la erección y optar por disfrutar de la sexualidad de otras maneras, a través de juegos eróticos y preliminares que no tengan por objetivo la penetración.

Además, actualmente existen tratamientos para contrarrestar la andropausia masculina. Para acceder a ellos, el hombre deberá acudir al especialista, que establecerá si es conveniente iniciar un método de reemplazo con andrógenos. Existen tratamientos novedosos que permiten administrar testosterona al hombre a través de la aplicación diaria de un gel sobre la piel.

