Concierto de Ariana Grande llegará a la plataforma Netflix

La cantante Ariana Grande es una de las artistas más cotizadas en los últimos años. Sus canciones son coreadas por millones de personas en el mundo.

Ahora un concierto de la artista llegará a la plataforma de "streaming", Netflix. Ariana Grande ha anunciado que su película de concierto "Sweetener world tour" se estrenará en Netflix el 21 de diciembre, un año después de que finalice la gira, se lee en "La Botana".

Al compartir el "teaser" en su cuenta de Instagram, la cantante de "Rain On Me" escribió: "21 de diciembre, un año después del cierre, la gira mundial Sweetener llega a casa para ti".

Siguió diciendo: "Publicar esto como una carta de amor para todos ustedes, en celebración de todo lo que hemos compartido durante los últimos años. Sé que este proyecto solo captura parte de una gira (de todos los otros cientos de espectáculos y momentos que hemos compartido en los últimos seis o siete años)".

"Pero solo quería agradecerles a todos por mostrarme más en esta vida de lo que jamás había soñado. Hacer música y hacer todo esto ha sido todo lo que he conocido o me he entregado por completo de manera constante en mucho tiempo, aunque mi corazón está ansioso por un cambio de ritmo, quería expresar de nuevo lo agradecida que estoy".

El tráiler reveló unas imágenes de alta carga emocional.

Una de las escenas que más impactan es ver a Ariana Grande llorando mientras está cogida de las manos de sus bailarines antes de salir a escena.

"Ha sido duro física y mentalmente, pero esta gira me ha salvado la vida este año", les dice la artista a sus compañeros sin poder evitar las lágrimas.

Regalo

Por otra parte, Ariana Grande le envió un tierno regalo a la pequeña Daysi, la hija de Katy Perry y Orlando Bloom.

Katy Perry mostró el regalo que le hizo su amiga y colega, un traje para la nieve acolchado estilo plumón con botines y manoplas a juego.