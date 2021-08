Consejos para ser un 'blogger ' exitoso

En la actualidad muchos se han convertido en creadores de contenido para las redes sociales sin siquiera proponérselo. ¿Cómo es esto posible?

La mayoría de los usuarios comparten su día a día en las redes sociales: Un viaje, una reseña sobre algún producto o servicios y momentos importantes e inolvidables junto a sus seres queridos.

La diferencia está en que algunos deciden dedicarse a la creación de contenido de forma profesional, sin embargo, para quienes desean hacer contenido de calidad pueden seguir los consejos de Hellen Stefany, blogger y creativa artística.

Stefany es autora del libro "Guía fácil para llevar tu smartphone video al siguiente nivel", publicado recientemente en inglés, donde brinda a los lectores herramientas y consejos para crear contenido con una calidad profesional.

Los tips de Stefany, los cuales difundió en un comunicado de prensa, ayudarán a algunos a iniciar una carrera como blogger o simplemente capturar momentos importantes e inolvidables de la vida y de los seres queridos.

Primero, no se preocupen por el presupuesto, hay apps gratuitas para crear contenido audiovisual de calidad y accesorios accesibles para la cámara o celular.

Cuando se trata de la creación de contenido audiovisual, es importante tomarse el tiempo para planear, lo cual se traducirá en ahorro de tiempo y energía en la producción.

Enfóquese en una idea, la cual refleje lo que desea expresar en su contenido, y capture lo necesario, así será más sencillo.

Si el contenido está relacionado con un lugar o local, investiga sobre ello, busca datos para analizar la luz y el tamaño del sitio. De esta manera estarás preparado y sabrás enfrentarte a cualquier obstáculo que se presente.

No temas mostrar tus emociones, lo ideal sería que todo sea espontáneo, pero no está mal que desees elegir qué deseas expresar. No solo se trata de mostrar un lugar o local, sino de las emociones que se desprenden al estar en el sitio.

"Creo que la mejor manera de expresar nuestras emociones es a través de los colores. Esta es una de las razones por la que mi trabajo siempre es tan colorido y vibrante, lo cual lleva a que llame muchísimo la atención y sobresalte", expresó la blogger.

