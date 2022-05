Cucarachas: ¿por qué no deberías aplastarlas?

En el mundo existen aproximadamente unas 5,000 especies de cucarachas, de las que solo 30 tienen tendencia a ser plagas, así lo aseguran los expertos.

Estas, pocas afectan la imagen de un grupo de insectos que presume de una rica e increíble diversidad de formas.

“A excepción de la Antártica, se han visto en todos los continentes, desde selvas tropicales a desiertos”, explicó a la BBC George Beccalono, experto en insectos ortóperos del Museo de Historia Natural de Londres.

Beccalono, agregó que otro problema es cuando este animal muere, debido a que, la mayoría de las veces, puede ser devorado por sus semejantes, es decir, llegan más cucarachas.

Y es que no solo es repugnante y molesto ver este insecto pasearse por la sala, cocina y hasta la lavandería de la casa, sino que también resulta muy perjudicial para la salud, sobre todo cuando la pisas o aplastas con la intensión de desaserte de ellas.

Luego de diversos estudios, los expertos indicaron que pisarlas no es una buena idea porque al estrujarlas estas no mueren, ya que pueden resistir 600 veces su propio peso. Además, al hacerlo las bacterias pueden terminar esparciéndose en el ambiente y al ser inahaladas estas pueden ocasionar problemas de salud o reacciones alérgicas como rinitis o conjuntivitis en niños y adultos.

¿Y si está patas arriba?

Otro estudio realizado por la BBC reveló que, cuando aparece una cucaracha patas arriba, quiere decir que está muerta o a punto de estarlo esto mucho antes de que decidieras darle un pisotón; pues al recibir los efectos de un insecticida, esta plaga suele perder su eje gravitacional por la desorientación que le provocan los químicos y esto hace que giren su cuerpo por completo.

"Los insecticidas pueden hacer que los insectos tengan espasmos musculares prolongados, mismos que hacen a esta plaga mucho más propensa a morir `patas para arriba´", detalla la investigación.

Además, según el rotativo, uno de los factores externos y más comunes en la muerte de estos insectos es cuando cambian su ambiente y pasan a uno artificial, como una casa con baldosa, mármol o tapetes de algodón.

Allí, gracias a estos materiales lisos, resbaladizos o en los que se pueden enredar con facilidad, las cucarachas que tienen un dorso redondeado y grasoso, tres pares de patas largas y un centro de gravedad relativamente elevado, “si se llegan a resbalar por la razón que sea, al no tener ramas, una superficie rugosa para maniobrar, les resulta muy difícil girarse otra vez”, señala la publicación.

En este sentido, lo más recomendable es que no aplastes a las cucarachas cuando están boca arriba; pues ya murieron y lo único que lograrás es destapar un olor desagradable y esparcir las bacterias. Lo mejor es recogerla y envolverla en papel para luego depositarla en la basura.

Por qué se propagan tan rápido

La explicación científica para la inmensa cantidad de cucarachas es que las hembras son capaces de hacer clones perfectos sin la necesidad de machos o copulación.

También está el hecho de que existen otras que pueden cambiar de modo sexual a asexual, dependiendo de las condiciones en las que se encuentren. Sin embargo, la mayoría de las especies de cucarachas producen un saco de huevos, otras los ponen y se van, y algunas llevan los huevos en su cuerpo hasta que dan a luz.

Cómo alejarlas

Para evitar la aparición de estos insectos tomar en cuenta ciertos consejos que te serán de gran ayuda.

1. No dejar alimentos al alcance de estos insectos. Es decir, no dejar migajas.

2. Debes limpiar el piso con mucha regularidad, sobre todo en las zonas donde hay presencia de comida como la cocina.

3. A las cucarachas les gusta vivir en los agujeros y grietas que tienen comunicación cercana con la parte externa. Por ello, es mejor tapar estos huecos.

4. Cada cierto tiempo fumigar o esparcir insecticidas.

