'Cumpleañero', del cineasta Arturo Montenegro, fue seleccionada para representar a Panamá en los Óscar

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Panamá informó que “Cumpleañero”, del cineasta Arturo Montenegro, ha sido seleccionada para representar al país en los premios Óscar 2023.

En un comunicado se destaca que la cinta de Montenegro, un drama psicológico, ha sido seleccionada para representar a Panamá en el apartado “Mejor película internacional” siguiendo las bases y requisitos de los premios.

“Cumpleañero” (“Birthday Boy”) sigue a un grupo de amigos que viajan juntos un fin de semana para celebrar el cumpleaños de uno de ellos (Jimmy) y estando allá revela que se quiere quitar la vida.

Montenegro, director y guionista panameño, adelantó, a inicios de año, que “Birthday Boy” va a poner sobre la mesa temas existenciales, los cuales comúnmente son omitidos.

Joavany Álvarez (Alex) destaca que esta película, la cual llegará a los cines el próximo 15 de septiembre, invita al público a reflexionar, sobre todo; amistad, relaciones, amor y “que tanto das tú para que el prójimo se sienta mejor”.

“Todos tienen que ir a verla porque es una película que nos transforma la mirada, que no entrena en la empatía, también que no muestra que cuando tomamos decisiones la tomamos desde nuestras propias experiencias y no enseña a no juzgar…”, asegura la actriz Sharo Cerquera (Nicole).

Gabby Gnazzo (Milu), parte del reparto, afirma que la “película va a ser controversial”, cree el espectador va entrar con un punto de vista y saldrá con otra perspectiva.

“Es una película que yo apuesto que no ha visto”, sentenció Gnazzo, quien se hizo eco del reciente anuncio. “Nos vamos para los Óscar”, dijo la actriz.

Por otra parte, cuando Montenegro compartió los primeros detalles del filme, a inicios de año, auguró que el filme sería otra oportunidad para entrar a la selección oficial de “Mejor película internacional” en los premios Óscar.

Sobre los Óscar

La edición número 95 de los premios más importantes del séptimo arte tendrán lugar en el Dolby Theatre, de Los Ángeles, el 12 de marzo de 2023.

