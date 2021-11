Daddy Yankee alquila su casa en Puerto Rico a través de Airbnb

En las últimas horas el cantante Daddy Yankee ha causado revuelo tras conocerse que está alquilando su casa en Puerto Rico a través de Airbnb y por una módica suma.

En airbnb.com/daddyyankee está la opción de el 2 de diciembre de alquilar la casa por 85 dólares la noche, un conmemoración de sus más de 85 canciones que han entrado en la lista de éxitos.

Daddy Yankee ha grabado un video de bienvenida para los huéspedes y ha creado una lista de reproducción con sus canciones favoritas, detalló la portavoz de Airbnb Jessica Pecoraro.

Los colores abundan en las paredes, en las sillas de la terraza y en las luces de los neumáticos que decoran el salón, entre otros elementos, en los que prima también un indiscutible toque puertorriqueño.

Además, hay una guía con recomendaciones de lugares a visitar en los alrededores, desde paradisíacas playas al bosque tropical El Yunque, y de restaurantes y bares locales, se lee en glovision.com

"Va a ser una experiencia bastante interesante", aseguró la portavoz, quien declaró que en Airbnb están "súper emocionados" y que trabajar con Daddy Yankee es "un sueño hecho realidad".

En el marco de su programa de abrir lugares especiales e icónicos, Airbnb ya ha puesto en alquiler casas tan conocidas como la de la muñeca Barbie en Malibú, la de Winnie the Pooh y la de Carrie en la serie "Sex and the City".

Daddy Yankee usa esta casa de Luquillo, situada en una urbanización exclusiva rodeada de frondosa vegetación, para alejarse de todo, desconectar y disfrutar de tiempo con la familia.

La remodelación realizada por su equipo y el de Airbnb ha sido completa con el objetivo, según Rodríguez, de "llevarla a otro nivel", aunque quedan un 10% de objetos personales y recuerdos del cantante.

"El amor por la música y por Puerto Rico corre por mis venas. Al abrir las puertas de mi casa, quiero compartir la cultura de mi gente, nuestro orgullo y nuestro sabor", según el cantante.

¡oye! @daddy_yankee is offering fans la oportunidad of a lifetime—to stay in his personal home in luquillo



bookings open on december 6 at 1pm EST. https://t.co/yc9ZtvRPyj pic.twitter.com/3ynDJKEFyi— Airbnb (@Airbnb) November 16, 2021