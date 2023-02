Daniela Arroyo, primera trans en Miss Universo Puerto Rico

Daniela Arroyo González se convirtió en la primera mujer transgénero en aspirar a la corona del Miss Universo Puerto Rico, así lo anunció la organización encargada de llevar a cabo el certamen de belleza a nivel local.

La Organización Miss Universo Puerto Rico describe a Arroyo González como una “profesional graduada de Relaciones Públicas desea crear cambios positivos desde las comunicaciones. Anhela vivir en una sociedad menos polarizada, donde se pueda apreciar las diferencias y abrazarlas como algo positivo que una en vez de algo que separe”.

Arroyo González se presentó en la convocatoria del certamen local en el pasado, sin embargo, no pasó el último casting.

En una entrevista para “Primera Hora”, Arroyo González comentó que inició su activismo por el derecho de las mujeres transgéneros desde su casa, se enfrentó a su familia y dejó claro quién es.

En su vida escolar también enfrentó varios obstáculos, pero a medida que los iba superando se percató de que su voz era potente y estaba siendo escuchada, por lo tanto, no quería reservar ese beneficio solo para ella.

“Me dije: ‘Si yo estoy dándome a respetar a mí misma, si yo pude desarrollar esta fuerza y esta voz tan potente, ¿por qué no utilizarla para ayudar a otras personas que, quizás, no la tienen, que no han tenido el mismo acceso a la información, a padres que les entiendan?’. Eso me llevó a crear algo más grande”, dijo al citado medio.

La candidata es conocida en la isla caribeña por ganar en 2018, un pleito federal contra el Gobierno de Puerto Rico que permite a las personas cambiar su sexo en el certificado de nacimiento.

Asimismo, Arroyo González es cofundadora de la Coalición de Jóvenes Trans de Puerto Rico.

La española Angela Ponce hizo historia en Miss Universo 2018, realizado en Tailandia, al convertirse en la primera mujer transgénero en competir en dicho concurso en sus más de 60 años de historia.

Miss Estados Unidos, R’Bonney Gabriel fue coronada en enero de este año como Miss Universo en Nueva Orleans (sur de EE.UU.), con la misión de ser la cara de la nueva etapa de la organización enfocada en defender la equidad de género y los derechos de las mujeres.

