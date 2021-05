Daniella Álvarez: Leonard Vanderaa habla por primera vez sobre su ruptura con la modelo y presentadora

El actor español Leonard Vanderaa rompió el silencio y habló de su ruptura con la modelo y presentadora Daniella Álvarez, luego de que confesará que ya no están juntos.

Versión impresa

“Él me demostró cada día el significado del amor. Hoy no estamos juntos pero el significado que tiene en este proceso no lo puedo explicar con palabras. Gracias infinitas”, escribió Álvarez en una historia en Instagram.

Posteriormente, Vanderaa se vio obligado a responder, porque luego de la publicación de su ex le han llovido críticas y supuestos relacionados con las razones de la ruptura.

Vanderaa dijo que no había querido hablar sobre la separación con Álvarez porque no está buscando visibilidad ni publicidad.

Expresó que cuando la ex Señorita Colombia estuvo pasando uno de los momentos más difíciles de su vida, él estuvo allí y por ello, recibió muchos mensajes de apoyo, los cuales desaparecieron cuando iniciaron los rumores de la ruptura.

Cuando regresó a España los mensajes de odio y los ataques aumentaron.

“Es muy fuerte escuchar que la abandoné por otra, porque le hace falta una pierna, porque quería seguidores... No me entra a mí en mi cabeza cómo la gente puede decir esto”, comentó el actor.

Explica que la situación se tornó grave cuando su hermana y su madre empezaron a recibir ataques y hasta amenazas.

VEA TAMBIÉN: 'Flex' revoluciona las redes: ‘El artista nacional, panameño, no tiene visión internacional’

Enfatizó en que su apoyo hacia Álvarez fue incondicional porque era la mujer que quería. “Y lo volvería a hacer si volviésemos atrás”, agregó.

“Le deseo lo mejor en su vida, siempre de corazón, que sea feliz, y ya está”, finalizó

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!