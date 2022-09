David Beckham se despidió de la reina Isabel II tras esperar más de 12 horas en una fila

El exfutbolista David Beckham al igual que miles de ingleses se formaron en una kilométrica fila para despedirse de la reina Isabel II, con quien tenía una excelente relación.

La presencia de Beckham no pasó por inadvertida, Vicki Young, periodista de la BBC, descubrió que el exfutbolista estaba haciendo la fila para ver por última vez a la monarca y para pasar el tiempo estuvo contando historias.

Beckham recorrió más de diez kilómetros y pasó más de 12 horas en la fila para poder despedirse de la reina, una experiencia que describió como muy “especial”, pues todos estaban ahí para celebrar la vida de la monarca.

“Pensé que viniendo a las dos de la madrugada iba a estar un poco más tranquilo, me equivoqué. Todos tenían eso en mente. Pero hay gente de todas las edades, todos quieren estar aquí para ser parte y celebrar lo que Su Majestad hizo por nosotros”, comentó a ITV News.

La espera fue larga y para pasar el tiempo, Beckham estuvo, además de contar historias, comiendo Sherbert Lemons, un clásico dulce británico hervido, y donuts en la fila.

We come to pay my respects to The Queen and just before we go in we get to meet the handsome Mr Beckham. I got the pic #Starstruck but respectfully #DavidBeckham #Queen pic.twitter.com/I19CeToc01— Christopher Anstee (he/him) (@MrChrisAnstee) September 16, 2022