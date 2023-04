Delyanne Arjona, le negaron el apoyo en Pandeportes

La chef y expresentadora Delyanne Arjona experimentó en carne propia lo que viven los deportistas locales cuando solicitan algún tipo de apoyo al Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes).

Escuchar anécdotas de atletas a los que se le da poco o nulo respaldo por parte de la institución es muy común y ahora fue el turno de Arjona, quien solicitó una ayuda para su hija para una competencia de patinaje artístico.

Como madre de familia, la chef se acercó a Pandeportes y pidió algunas cosas, las cuales describió como “sencillitas”, como una bandera con un asta y un equipo de sonido, pero la respuesta que recibió es que no tienen nada.

“Ni una bandera tienen... el sábado es la competencia de patinaje artístico de mi hija... entonces se me ocurrió pedir apoyo a Pandeportes y no ocurrió porque no tienen nada, y cuando les digo que no tienen nada, no tienen nada”, comentó la chef.

La expresentadora reiteró que eran cosas básicas, “sencillitas”, y que no le brindaron el apoyo.

Explicó que el equipo de sonido que pidió, además de “gallo”, se lo prestaban condicionado, tema en el que entró en detalles.

“Imagínense los atletas de nuestro país que día a día tienen que lidiar con esto…”, expresó Arjona, añadiendo, que para ella es inconcebible la tan baja estima en la que tiene el deporte nacional.

“(…) verdad estoy impresionada, en mi interior no me cabe pensar que así se trata al deporte en nuestro país”, destacó.

La dirección de Pandeportes estuvo a cargo Héctor Brands los últimos 23 meses y este 29 de abril retoma sus funciones en el legislativo, donde está enfocado en presentar una nueva ley de deportes que busca actualizar las políticas públicas deportivas del país.

