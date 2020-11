Delyanne Arjona le responde a 'hater' que le dijo 'bollo mal formado' en Instagram

La reciente transmisión de la competencia culinaria “Mi Familia Cocina Pritty” generó polémica, pero en este caso gira en tono a uno de los jurados, la chef Delyanne Arjona.

Versión impresa

Como es costumbre Delyanne compartió algunas instantáneas en su cuenta de Instagram en la cocina del programa.

En la foto se le ve luciendo un vestido amarillo con estampado de pulpos, en honor, según ella, al pulpo crudo que se comió en el programa pasado.

Sin embargo, en la sección de comentarios la chef fue criticada por su aspecto.

“Te gusta criticar la comida de los Camargos, bollo mal formado, ni con correa sacas forma, payasa”, le comentó un usuario a Delyanne.

Sin embargo, la chef no se quedó callada y le respondió. “¿Por qué la falta de respeto? Sí todo lo que yo hago es con mucho cariño y respeto. No entiendo… si algo no está bien, pues se debe decir…”, escribió.

“Que me critiques y me digas lo que quieras no me hace menos… Saludos y bendiciones”, concluyó diciendo Delyanne.

Algunas personas opinan que la chef no tiene tacto para cuestionar a los participantes. “Bueno, es que en los programas que he visto a Delyanne no tiene mucho tacto para criticar”, “Delyanne nunca ha tenido tacto para criticar, le fascina hacer sentir mal a las personas, o acaso nunca vieron el otro canal…”, “Esa jurado no me agrada”, son algunos de los comentarios.

VEA TAMBIÉN: Franklyn Robinson acerca de 'Sí Acepto': "Su ‘fechoría’ le traerá mejoría a la campaña Sí Acepto Panamá porque cogerá más fuerza"

Sin embargo, otros opinan que no era necesario atacar así a la chef.

“No entiendo por qué ahora le están atacando más, mucha grosería en el comentario de su post”, “La gente es lisa”, “Se lo tomaron personal”, “Eso es pura envidia”, son algunas de las opiniones.