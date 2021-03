Demi Lovato tuvo una ' reacción física' al ver su serie documental, 'Dancing With the Devil'

La cantante Demi Lovato le resultó tan difícil ver su documental "Dancing With the Devil", antes de su lanzamiento, que tuvo una reacción física.

El director Michael D. Ratner le dio los detalles a Us Weekly y dijo que solo habían transcurrido siete segundos en el video antes de que la cantante tuviera que detenerlo.

"Fue estresante", dijo Michael, se lee en una nota de La Botana.

"Siete segundos después, lo detuvo y pareció tener una reacción física, que fue intensa. Y yo estaba pensando, 'Oh, nos quedan cien minutos más'", dijo.

Ratner continuó compartiendo que la cantante tuvo una reacción similar cuando se vio a sí misma actuar en Rock in Rio en 2018, solo un mes antes de su sobredosis casi fatal.

"Creo que me trajo esos recuerdos y verlo allí fue intenso, y fue asombroso verlo y verla revivir algunos de esos momentos, pero finalmente tuvo su historia contada", continuó.

“Así que, sinceramente, a través de su lente y en este espacio seguro, creo que realmente está orgullosa de lo que reunimos”.

A saber

En nuevo documental de Demi Lovato reveló que perdió la virginidad cuando era adolescente y trabajaba para Disney Channel.

“Perdí mi virginidad en una violación”, dijo la actriz en el documental estrenado este martes en el festival South by Southwest (SXSW), informó EFE.



“Nos estábamos besando y le dije ‘Oye, esto no va más lejos, soy virgen y no quiero hacerlo de esta manera’. Pero eso no le importó, lo hizo de todos modos. Yo lo interioricé y me dije a mí misma que era mi culpa, porque fui a la habitación con él”, recordó.