Demphra, conocida también como “La Willa”, estrenó música nueva, una balada llamada “Pa’ curarme”, con la que la artista marca un giro en su estilo musical e incorpora influencias de la música mexicana.

“Pa’ curarme”, un adelanto del próximo EP de la artista, destaca por la poderosa interpretación de “La Willa” y la singular mezcla de géneros musicales.

La balada, disponible en todas las plataformas digitales, es una producción bajo la dirección musical de Jav Jurado y producida por Jhonny Jey B, productor panameño.

En un comunicado se informó que “Pa’ curarme” relata una historia de sanación personal tras salir de una relación no funcional. La canción explora ese momento en el que, tras haber aprendido y sanado, te das cuenta de que ya no duele más el corazón y has dejado atrás el sufrimiento para seguir adelante.

El sencillo, además, fusiona lo urbano con la esencia única de Demphra, dándole un giro especial gracias a la incorporación de toques musicales auténticos, como la tuba, grabada por miembros de los Cumbia Kings.

El video musical que acompaña este tema fue grabado en Panamá y muestra tomas en primer plano de la artista renovada, con un look fresco y al mismo tiempo elegante que la hace ser auténtica y especial.

La pieza audiovisual refuerza el mensaje de la canción, resaltando la evolución de Demphra en cada plano, destacando su carisma, sensualidad y personalidad única.

Este lanzamiento muestra una vez más la versatilidad artística, quien ha demostrado a lo largo de los años su capacidad para adaptarse y reinventarse sin perder su esencia. Cargada de emociones, invitando a la reflexión y al empoderamiento personal, resonando con quienes han superado etapas difíciles en sus vidas.

Próximo lanzamiento

“Pa’ curarme” abre el camino del nuevo EP “Imparable” y es una prueba de la diversidad musical que define este proyecto, donde a lo largo de la producción, la artista explora diferentes estilos musicales, desde ritmos enérgicos y bailables hasta baladas íntimas, todo sin perder la esencia que la caracteriza.

Cada pista refleja la evolución de su sonido, consolidando sin duda la etapa más madura y auténtica de su carrera.

El EP estará disponible muy pronto y promete ser una experiencia que conectará profundamente con sus oyentes.