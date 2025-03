Depardieu, juzgado en París por agresiones sexuales a compañeras de rodaje

La Justicia francesa comenzó este lunes a juzgar al actor Gérard Depardieu, contra quien pesan decenas de acusaciones de comportamientos sexistas y abusos, por las presuntas agresiones sexuales cometidas en 2021 contra dos trabajadoras del rodaje de la película 'Les volets verts', dirigida por Jean Becker.

Depardieu, que niega las acusaciones, apareció en los tribunales de París con semblante tranquilo y vestido con traje negro, y se sentó a solas en el banquillo de los acusados en una primera jornada marcada por lo que las abogadas de las víctimas calificaron de "maniobras dilatorias" de su defensa.

"Trata a toda costa, en todo momento, de retrasar, de ralentizar el proceso judicial", lamentó en declaraciones a la prensa la abogada Carine Durrieu-Diebolt, representante de una de las demandantes, al finalizar la sesión de hoy.

El juicio había comenzado con la identificación de los testigos que deberán declarar, cuatro propuestos por las denunciantes (cuyos nombres completos se mantienen confidenciales) y una decena para la defensa.

Entre ellos figuran trabajadores del rodaje, como personal técnico, y también la actriz Fanny Ardant, la coprotagonista de 'Les volets verts', quien ya se ha pronunciado públicamente en defensa de Depardieu y quien prestará testimonio a su favor mañana por la tarde.

Pero a continuación este mediático juicio, inicialmente previsto para finalizar mañana, comenzó a trabarse con el examen de una petición de nulidad interpuesta por la defensa, que alegó "parcialidad" contra el actor de 76 años durante la investigación.

Su abogado defensor, Jérémy Assous, en una larguísima alocución de casi dos horas, cuestionó también a los testigos de la defensa, las informaciones de la prensa y el relato de las propias víctimas, además de argumentar que la instrucción dejó de lado testimonios "clave" que desmentirían supuestamente las agresiones.

"Nunca he visto demandantes que se nieguen y que hagan todo lo posible por impedir que se sepa la verdad. Y por eso nunca hemos dejado de decir que esas acusaciones son falsas", sostuvo Assous, en declaraciones a la prensa a la salida de la vista.

La nulidad no fructificó, ya que los jueces decidieron dejar en suspenso su decisión y proseguir la sesión, pero el juicio sufrió un nuevo obstáculo inmediatamente al presentar la defensa un dossier de documentos y no entregar copias a la acusación particular o la Fiscalía.

"Maniobra dilatoria tras maniobra dilatoria para perder tiempo de audiencia", criticaron con dureza ante el tribunal las abogadas de las víctimas.