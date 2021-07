Diana Bracho preparó un documento de voluntad anticipada, quiere una muerte digna

Diana Bracho ha revelado que ya dejó por escrito qué es lo que desea que se haga, si es que en algún momento se encuentra en la posición de que se le alargue la vida de manera artificial.

En una entrevista para "Hoy" dio a conocer que desde que falleció su esposo Rafael Cortés, hizo un testamento y un documento de voluntad anticipada, en el que exige que no se le someta a ningún procedimiento que la mantenga con vida artificial.

Bracho deslinda a su familia de tener que tomar esa difícil decisión, si es que ella cayera en coma o sufriera una enfermedad terminal y tuviera que ser conectada a un respirador, se lee en La Botana.

"Al día siguiente que mi marido murió, hice mi testamento y firmé el acuerdo para que no te revivan… tiene un nombre, es un documento que es legal en la Ciudad de México nada más, que tú firmas donde dices que no quieres que te resuciten, que no quieres que te den ningún apoyo cuando tengas una enfermedad terminal", señaló.

A Bracho no le gustaría que sus hijos se vieran en medio de un dilema así, y se queden tranquilos sin que sientan ninguna culpa por tomar una decisión de esta magnitud.

Explicó que firmó el documento “porque sabes que liberas a tu familia de la presión de: '¡Ay, yo voy a salvar a mi mamá!, ¿Cómo la voy a desconectar? Está como lechuga hace 8 meses, pero cómo la voy a desconectar, me voy a sentir muy culpable'”.

"Yo creo que el mejor regalo que le podemos dar a un ser querido es ayudarlo a morir con dignidad, porque las muertes alargadas, dolorosas, penosas, horribles, no se las merece nadie", concluyó.



En un artículo el Milenio destaca que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores señala que la voluntad anticipada puede ser entendida como “la decisión que toma una persona de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre en etapa terminal y, por razones médicas, sea imposible mantenerla de forma natural, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona” (Art. 1 de la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal).

“Es importante entender que la voluntad anticipada no prolonga ni acorta la vida, respeta el momento natural de la muerte y favorece la atención y los cuidados paliativos al final de la vida, es decir, ofrecer acompañamiento al paciente sin intervención médica durante esta última etapa”, recalcan.

