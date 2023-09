Dímelo Flow recibe felicitaciones por el embarazo de Jacky

¿El papá de la bendición? Pocos minutos después de que Jacky Guzmán confirmó que está esperando su segundo hijo, algunos usuarios en Instagram fueron a felicitar a Dímelo Flow.

Jorge Valdés, productor musical conocido como Dímelo Flow, sostuvo una relación sentimental intermitente con Guzmán, para el cumpleaños número 34 de la expresentadora estaban juntos nuevamente, pero a finales julio ya se habían separado.

Para aquella fecha los rumores de separación rondaban a la pareja, ya no se seguían en Instagram ni había salidas o interacciones en redes, e incluso actualmente se desconoce si aún siguen en una relación.

Con el anuncio del embarazo, los comentarios de felicitaciones para Valdés no se han hecho esperar a pesar de que él no se ha pronunciado al respecto y Guzmán tampoco ha dicho que este sea el padre de su bebé.

“El silencio también es una respuesta”, “Felicidades, presiento que es varón”, “Es o no es de Flow que hablen claro. Un comunicado oficial. Que no sé si felicitar o llorar. En estos tiempos...”, “La gente deduce que se dejaron, el no borrado las fotos de ella, tal vez quieren tener su vida personal, más persona”, “Fuera de él ya hubiera puesto la noticia” y “El que pregunta de quién es el hijo de la Guzmán, obvio que de él. Hace unos meses junio estaban en Usa y ya a ella en unas fotos (…) se le veía ya la barriga. Así que felicidades”, son algunos de los comentarios.

Cabe mencionar, que los rumores de embarazo comenzaron desde el pasado 10 de mayo, cuando Guzmán se presentó en “Versus”, muchos notaron su incipiente vientre, sin embargo, ella nunca negó o confirmó que estuviera embarazada.

Poco después Guzmán y Dímelo Flow estuvieron en una playa en Estados Unidos y en una fotografía que se difundió en redes sociales se veía su vientre, lo que intensificó aún más los rumores de embarazo.

Guzmán, por su parte, no se ha referido a la paternidad de su bebé, simplemente ha compartido imágenes del detrás de escena de la sesión de fotografías con las que anunció que está en la dulce espera.

Además, está disfrutando de los beneficios de su embarazo, ahora tiene estacionamiento asegurado a donde vaya, ya que las embarazadas tiene espacios exclusivos.

Cabe mencionar, que aún Dímelo Flow tiene en su cuenta de Instagram las fotos junto a Guzmán.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!