Disneyland: ¿Quiénes protagonizan el Pixar Fest?

Los personajes más populares de Pixar como Woody y Buzzlightyear, de 'Toy Story', o Mike Wazowski y Sulley, de 'Monsters Inc.', son algunos de los protagonistas del Pixar Fest que estará vigente hasta el 4 de agosto en los parques de diversiones de Disney en California.



Centrado en una celebración de "la amistad al infinito y más allá", los dos centros de atracciones ubicados en Anaheim (California) ofrecerán a los visitantes actividades relacionadas con el estudio que gracias a sus producciones ha ganado más de 15 premios Óscar.



Entre ellas, un exclusivo desfile titulado 'Better Together: A Pixar Pals Celebration!' en el que los asistentes del Disney California Adventure Park serán testigos de animados bailes y vestuarios coloridos de bailarines, así como la presencia de Joy y Sadness de 'Inside Out', Meilin Lee y sus amigas de 'Turning Red', o Carl y Russell de 'Up'.



Asimismo, los integrantes de la familia de 'The Incredibles', o los niños italianos de 'Luca', también se unirán al festejo y una vez que termine el recorrido el público podrá abrazar y tomarse fotos con sus personajes favoritos mientras pasean por el parque.



El California Adventure Park también ofrecerá una experiencia enérgica liderada por un DJ que pondrá a bailar a los asistentes con divertidas coreografías y música del estudio creado en 1986.



Por su parte, el parque Disneyland coronará la celebración con el tradicional espectáculo nocturno frente al icónico castillo de la Bella Durmiente que lleva por nombre 'Together Forever – A Pixar Nighttime Spectacular', en el que los fuegos pirotécnicos y un show de mapeo en los recintos de la calle principal del complejo honran los momentos más destacados y recordados de películas como 'Coco', 'Finding Nemo', u 'Onward'.



Al resto del Pixar Fest lo componen mercancía especial relacionada con el estudio, así como comida inspirada en las películas.



En 2023, Pixar presentó la cinta nominada al Óscar 'Elemental', una película que abordaba las diferencias y las coincidencias de sus personajes haciendo una metáfora sobre la xenofobia, y este año, el estudio creador de 'Toy Story' o 'Soul' se prepara para el lanzamiento de 'Inside Out 2'.



El filme, que estrena el 14 de julio, retoma la vida de la recién convertida en adolescente Riley y sus relaciones familiares, pero principalmente la forma en la que experimenta y lidia con nuevas emociones tales como ansiedad, envidia o vergüenza.

