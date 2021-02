Dolly Parton no quiere estatua en su honor

Dolly Parton ha vetado un proyecto de ley para erigir una estatua en su homenaje en el Capitolio del Estado de Tennessee en Nashville.

Parton ha instado a los legisladores a abandonar la idea porque no cree que sea una buena idea por ahora.

El miembro de la Cámara de Representantes de Tennessee, John Mark Windle, propuso por primera vez el plan de la estatua el mes pasado, y la medida fue aprobada en el Comité de Denominación y Designación. Se dirigió al Comité de Gobierno del Estado para su posterior aprobación cuando la propia Parton puso freno a la idea, se lee en La Botana.

En un comunicado emitido esta semana, Dolly agradeció a los legisladores por considerar el proyecto de ley, revelando que se sentía "honrada y humilde por su intención".

Sin embargo, enfatizó que con todo lo que está ocurriendo en el mundo no cree que sea lo más apropiado ponerse en un pedestal.

"Pero dado todo lo que está sucediendo en el mundo, no creo que ponerme en un pedestal es apropiado en este momento. Espero, sin embargo, que en algún momento, dentro de varios años o quizás después de que me haya ido, si todavía sienten que me lo merezco, estoy segura de que estaré orgullosa en nuestro gran Capitolio del Estado como una agradecida ciudadana de Tennessee", dijo Parton.

Mientras tanto, la estrella de la música intentará hacer un buen trabajo para enorgullecer a este gran estado.'



Windle quería honrar a Dolly con una estatua para conmemorar su cumpleaños número 75 y todas las contribuciones de la cantante a su estado natal.

Entre los aporte de la artista detaca la Biblioteca de la imaginación, el parque temático Dollywood y una reciente donación de $1 millón a la investigación de la covid-19 de la Universidad de Vanderbilt, que ayudó en el desarrollo de la vacuna Moderna.