Doralis Mela: 'Pues sí, me quemaron, me engañaron, me fueron infiel o como se diga'

Doralis Mela ha causado revuelo en redes sociales luego de hacer público que su pareja sentimental de hace varios años le fue infiel.

¡Así como lo leen! "La Tepesita" publicó un extenso mensaje en cuenta oficial de Instagram dando a conocer lo ocurrido.

A ese mensaje le acompañó una foto de su, ahora ex, y la otra chica.

Además, publicó varias capturas de pantallas de conversaciones por WhatsApp entre ella y su ex José Alejandro y la del chico con la otra joven, Arlin.

Doralis Mela empezó su mensaje así: 'Pues sí, me quemaron, me engañaron, me fueron infiel o como se diga y eso que @josealejandro507 quería que nos embarazáramos en Diciembre".

"No la agarre en contra de @erlinithzel19 por el simple hecho de que somos mujeres y la respeto", continuó.

Añadió: "Como se lo hice saber; no tengo nada en contra de ella, aquí el que tenía que darme la cara era @josealejandro507 porque fue mi pareja por más de 7 años y si él quería tener otra relación debió hablarme claro o simplemente dejarme, al contrario; decidió llevar una doble vida amorosa".

"Sí lloré muchísimo, me dolió, pero al fin encontré respuestas a preguntas que antes me hacía y al final me quité ese peso de encima", confesó.

"Estoy clara en que aunque duela; yo no me puedo detener, tirarme al piso a llorar y menos en tiempos de pandemia que aunque estemos rotos en mil pedazos; tenemos que ver la manera de seguir con salud y sobrevivir", señaló.

También escribió: "Comparto esto con ustedes porque mucha gente sabía de la nueva relación de José y Arlin y la única que no sabía era yo! Me enteré el pasado Domingo. Soy una mujer que me gusta ir de frente y al final termino dando gracias a Dios porque tengo salud y puedo seguir trabajando".

"Como dice el dicho: nunca digo que no puedo; simplemente me levanto, suspiro, sonrío y sigo adelante", culminó el mensaje.

Muchas caras de la farándula local le dejaron mensajes de apoyo a la presentadora de A Lo Panameño.

