Doralis Mela también espera con ansias la vacuna contra la covid-19

Durante las últimas semanas muchas caras de la farándula local han dado a conocer que anhelan recibir la vacuna contra la covid-19.

Una de ellas es la presentadora de “A lo panameño” y cantante, Doralis Mela, quien dice esperar con ansias la vacuna.

En un video en su cuenta de Instagram, la presentadora contó una anécdota sobre este tema.

Dijo que hace unos días una señora le comentó que tenía miedo vacunarse, debido a que no sabía cómo iba reaccionar su cuerpo tras recibir la dosis, este hecho dejó pensando a Doralis Mela, quien dijo que por el contrario ella desea su vacuna pronto.

“La vez pasada iba para el pueblo y le di el bote a la señora, y le dije ‘jo, va a vacunarse… y dice la señora yo no me voy a vacunar nada, voy a ver la familia y le dije a usted no le tiene miedo al COVID”, señaló Doralis Mela.

Manifestó que la señora le comentó: “Esa vacuna me da miedo, no sé cómo voy a reaccionar a eso y yo no me voy a inyectar”.

“Y no se vacunó nada, yo aquí esperando y no me vacuno”, expresó "La Tepesita".

Un influencer que sí se vacuno es Yedgar Carolina, él se colocó su primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, dijo estar contento y agradeció por el buen trato del personal de salud.

Doralis Mela

Hace unos días Doralis Mela estuvo convaleciente luego de un accidente con una vaca.

La presentadora del programa sabatino tuvo varios moretones, luego de que una vaca la pisara, tal como ella contó.

