Doralis Mela: 'Yo ayudo porque me nace'

¿Indirectas? La presentadora de televisión Doralis Mela realizó una publicación en Instagram, donde acumula más de 570 mil seguidores, que dejó a más de uno pensando.

“La Tepesita” comentó que decidió trabajar duro para poder cubrir sus gastos y ayudar a su familia, en lugar de convertirse en madre, algo que presumiblemente le han cuestionado.

Doralis Mela no ofrece mucho contexto sobre el motivo de su publicación, no obstante, entre líneas se comprende que le han preguntado por qué no ha tenido hijos.

“Si tú tienes la misma edad que yo, ya eres madre, y yo no aún porque decidí seguir trabajando duro, trasnochándome, tener hasta más de dos trabajos para poder comprar mi carro, sacar un apartamento, pagar mis gastos esenciales, ayudar a mi papá, a mi hermanito, eso lo decidí yo y tú decidiste dedicarte a tu bebé, etc…”, escribió Mela.

“Ahora no me vengas con que yo tengo la responsabilidad y obligación de ayudarte porque tengo más que tú. Yo no tengo ninguna obligación contigo ni con nadie”, añadió.

“La Tepesita” concluyó diciendo que no tiene la obligación o responsabilidad de ayudar, lo hace porque le nace y porque le gusta.

La publicación cuenta con más de 6 mil “me gusta” y más de 300 comentarios, a continuación, algunos de ellos:

- “No puedo creer que EXIJAN ayuda, uno puede ayudar, pero le nace a uno hacerlo. No debe ser obligación como dices”.

- “Incluso algunos no saben si la persona tiene problemas de esterilidad y preguntan ese tipo de cosas de que ‘para cuando los babies’ sin saber cómo hacen sentir a la gente”.

- “Pero es que está lleno de razón este comentario, la gente piensa que es obligación resolverles la vida y que hacen ellos al respecto, nada”.

