Drake Bell está a salvo tras ser reportado como desaparecido

Poco después de que la policía de Daytona reportara a Drake Bell, reconocido por sus créditos en la serie “Drake & Josh”, se informó que actor y músico fue encontrado y se encuentra sano y salvo.

La tarde de este 13 de abril, Bell fue reportado como desaparecido y en peligro, anunció que dejó preocupados a los fanáticos del músico y actor.

“(…) debería estar viajando en un BMW gris de 2022 y su última ubicación conocida es potencialmente el área de Mainland High School el 12 de abril de 2023 justo antes de las 9:00 p.m.”, se lee en la alerta que emitió la policía.

En un principio los seguidores de Bell no creían en la veracidad del reporte, por lo que la policía tuvo que subrayar que se trataba de una emergencia real.

“Para aquellos que preguntan, esta es una publicación legítima del Departamento de Policía de Daytona Beach. Si tiene alguna información, por favor póngase en contacto con el detective Jayson Wallace”, informaron vía Facebook.

Poco después el departamento de policía actualizó la información y se reveló que Bell fue encontrado y está a salvo.

No hay mayores detalles sobre la breve desaparición del músico y actor, se desconoce quién hizo el reporte y en qué condiciones fue ubicado Bell.

Problemas

Drake Bell alcanzó la popularidad como estrella juvenil tras su actuación en la serie de Nickelodeon, “Drake & Josh”, sin embargo, ha estado involucrado en una serie de escándalos a lo largo de su carrera.

Bell fue declarado culpable de acoso a una menor de edad en 2021, por lo que fue sentenciado a 200 horas de trabajo comunitario.

A inicios de abril, Bell apareció en el podcast Creativo de Roberto Martínez y platicó sobre las acusaciones en su contra.

“Cometí una estupidez, y en los medios te van a juzgar por tonterías y eso me sucedió. Respondí a los mensajes que me enviaban de una cuenta falsa de Instagram, no debí hacerlo y me trajo muy malas consecuencias. Fue una decisión estúpida, cuando lo analicé me di cuenta de que era un perfil falso”, destacó.

