Dua Lipa está en la lista de las personas más influyentes

La cantante Dua Lipa ha sido nombrada entre las 100 personas más influyentes por la revista "Time".

El ícono de la música compartió sus sentimientos después de alcanzar el hito, y dijo que "es un verdadero honor" aparecer en la portada de la revista.

En Twitter, compartió su portada de "Time", luciendo deslumbrante con un atuendo rosa y tacones plateados mientras la apodaban una "prodigio del pop", se lee en La Botana.

Dua Lipa también compartió su gratitud y escribió: "Gracias @TIME y @kylieminogue por sus amables palabras. Es un verdadero honor estar en la portada #Time100Next, filmada por Micaiah Carter, peinado de Lorenzo Posocco, cabello de Jen Atkin, maquillaje de cabello Samantha Lau, uñas de Kimmie Kyees".

La leyenda del pop Kylie Minogue también elogió a la sensación musical y dijo: "Los logros de Dua son aún más notables dado que tiene 25 años".

A su vez su estilista, Lorenzo Posocco, se ha convertido en uno de los más aclamados de la industria.

Gracias a él, Dua ha sido la primera en lucir un diseño de Raf Simons en su debut en el womanswear y ha llevado diseños de alta costura de Valentino que han hecho al mundillo de la moda temblar.

Los sensuales y llamativos looks de la cantante la sitúan en otra dimensión, y durante la pandemia ha apostado por lookazos que han dejado claro que no hace falta salir de casa para vestirse con ganas.

En este listado también aparece Ana De Armas, quien causó revuelo por su relación con Ben Affleck.

“Me acuerdo de mi padre, que me acompañó al aeropuerto cuando tenía 18 años y me dijo que me subiera al avión para perseguir mis sueños, mientras su corazón se partía porque me veía ir. Gracias, papá, seguiré haciéndolo”, escribe Ana de Armas.