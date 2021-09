'Dundunsúa' sobre su cirugía: 'Dios me está bendiciendo, aunque digan que eso no es bendición, no me interesa'

Hilaria Headley, conocida como “Dundunsuá”, salió a defenderse de los haters tras su cirugía estética.

Versión impresa

En las redes sociales han surgido una serie de críticas donde se burlan de cómo le quedaron los senos.

Aunque los comentarios negativos surgieron desde que anunció la operación puesto que, en su momento cuestionó a quienes seguían la moda de operarse, lo cual coincidió con el momento más álgido de la pandemia de la covid-19.

“Dundunsuá” afirmó en un video que, no le interesa lo que piensen los panameños de su intervención quirúrgica para aumentar sus senos.

"En cuanto a la operación bien gracias a Dios, no tengo queja, en cuanto a las críticas, no me importa lo que la gente hable, igual sigo siendo yo misma", dijo en el clip.

"El tiempo de bajar la cabeza pasó hace muchos años en mi vida", continuó.

Comentó: "Me da igual lo que la gente quiera hablar, después de lo que Dios piense de mi lo demás es un cero a la izquierda".

"Dios me está bendiciendo, aunque digan que eso no es bendición, no me interesa", dijo en un video.

VEA TAMBIÉN: Festival Prisma 2021 se realizará en octubre

"La gente dice que las prótesis duran un tiempo, ella tiene para cambiarse, que yo sepa tengo un empleo, voy a ser una abogada reconocida internacionalmente", subrayó.

Dundunsúa asegura que está feliz con el cambio y por el momento es lo que más le interesa, sin prestarle atención a las personas, pues ve las críticas como envidia.

Con información del diario hermano Crítica.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!