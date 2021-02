Ed Sheeran, sus logros al cumplir los 30 años

La gira del inglés denominada "Divide" es la más taquillera de la historia hasta el momento. Fue nombrado el cantante de la década en 2019 por la Official Charts Company. Su canción "Thinking out loud" fue la primera en alcanzar los 500 millones de reproducciones en Spotify.

Además tiene cuatro premios Grammy. Ed Sheeran cumple 30 años como uno de los artistas más exitosos de la música pop. De tocar en la calle a llenar estadios y vender millones de copias.

Acoso escolar

Edward Christopher Sheeran nació en Halifax, Inglaterra, en 1991. Su madre, Imogen, diseña joyas y su padre es historiador, pero su hermano mayor también tiene la música en las venas porque es compositor de música clásica, según el semanario musical británico New Musical Express (NME).

En la pasada década de los años noventa, cuando nación Sheeran, sus padres estaban al frente de una consultoría de arte. "Mi papá se calmó mucho, pero cuando no me aplicaba en la escuela, era estricto conmigo", dijo el cantante a la publicación GQ.

Su paso por el colegio no fue una experiencia agradable y constructiva como debería ser: "Odié la primaria con pasión. Lloraba cada día", dijo en una entrevista con el DJ Nihal para la campaña "Love Music Hate Racism".

Según contó, sufrió acoso por su apariencia. "Bueno, sí, porque yo era pelirrojo, así que instantáneamente me atacaron desde el día que empezó la escuela", dijo el cantante.

"Pelirrojo, tartamudeaba, llevaba gafas grandes, un poco raro…", añadió. "Luego llegué a la escuela secundaria y comencé a tocar la guitarra. Me uní a una banda y la música es una de esas cosas que te da confianza. Y, de repente, piensas 'wow, en realidad puedo hacer algo bien'", sentenció.

"Yo era un adolescente típico", dijo el cantante a GQ. "Estaba enfadado con la vida, pero sin razón para estarlo. Tenía angustia regular. Pero, miro hacia atrás, y creo que fue un buen momento. Cuando era adolescente, mi primer sueño era ganar suficiente dinero con la música para pagar el alquiler y vender cien CDs".

El camino a la gloria

Su padre entendió que su vocación y su futuro estaba en la música y lo apoyó y encaminó hacia ello.

En 2008, cambió Sufolk, la ciudad en la que vivía desde pequeño, por Londres para hacerse un hueco en el mundo. Tocaba en diferentes bares y pubs. También interpretaba en la calle, donde tuvo que dormir en alguna ocasión. Dos años después, se fue a Los Ángeles, en Estados Unidos.

Allí, una noche tocó en un local en el que se encontraba el mánager del actor Jamie Foxx, que lo invitó al programa de radio de su representado y a hacer una actuación en su club.

Foxx acabó sugiriendo a Sheeran que se quedase a dormir en su casa. No fue el único que le ofreció cobijo: la pareja de la compositora Miranda Cooper hizo lo propio tras hablar con él en un concierto de Bruno Mars. Este hombre resultó trabajar para Asylum Records.

En 2011 la discográfica lanzó su primer álbum, "+". En 2014, vio la luz el segundo, "x", producido y coescrito con Pharrell Williams.

Entre las canciones de "x" destacó "Singing out loud", que se convirtió en un éxito prácticamente mundial. Otros tres años después, en 2017, vio la luz el, hasta ahora, último trabajo de Sheeran en solitario: "÷", con otro éxito entre sus canciones, "Shape of you".