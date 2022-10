Edward José incursiona en nuevos ritmos

Desde hace cuatro años, Edward José se dedica de forma profesional a la música, ha lanzado siete sencillos, el más reciente, "On Repeat", tiene una onda positiva y es una canción que se le puede dedicar a aquella persona por la que estarías dispuesto a gritar todo lo que sientes.

Motivado a hacer algo distinto, pero sin perder su esencia, Edward José escribió junto a Ángel Dee, compositor panameño, la letra de "On Repeat", la primera canción que compone en conjunto.

El single es un pop urbano, algo diferente a lo que ha hecho el artista hasta la fecha. "On Repeat" es un tema movido, con ritmos urbanos y frescos, no obstante, se conserva lo que le gusta Edward José y su esencia como músico.

"Las personas se dan cuenta cuando intentas forzar las cosas, cuando no eres tú, y me parece también necesario, como artista, ser honesto con tu música", comentó.

Respecto a la letra del sencillo, el músico aseguró que insta al oyente a no guardarse nada. "Me parece que el mensaje es gritar al mundo cuando amas, de no callarse cuando quieres, abrazar, y si una persona te hace bien, que sea como tu canción favorita, y mantenerla 'On Repeat' en cada momento", explicó el artista.

"On Repeat" fue producido por el hondureño Danny Vallarosa y el video lyric estuvo a cargo de FW Animotion Studio, una productora de República Dominicana.

Futuro

Edward José (@edwardjosemusic) tiene varias canciones que aún no ha estrenado, sin embargo, no sabe si son para un EP o un álbum, no descarta la idea y por el momento si las cosas van bien, espera que para noviembre salga un nuevo sencillo.

El músico reconoce que a nivel local hay mucho talento y le gustaría colaborar con varios artistas como Carlos Vallarino, Sofía Valdés y Javier Medina Bernal, en lo urbano, Jorkan y Marigaby, e internacionalmente, sería un sueño trabajar con Marc Anthony o Pablo Alborán.

Por el momento, Edward José solo tiene una colaboración, en 2020, estrenó "Hagámonos bien", junto I Nesta, a quien recuerda con mucho cariño. "(…) un gran artista y cantautor, con muchísimo talento, se nos fue antes de tiempo…", expresó Edward José.

