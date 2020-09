El actor Tom Hanks se sintió como un fracasado cuando terminó su matrimonio con Samantha Lewes

La estrella de Hollywood Tom Hanks confesó que hubo un momento en su vida que se sintió como un fracaso total.

Durante una aparición en "In Depth With Graham Bensinger", Hanks compartió que pensó que sus hijos podrían pensar que los estaba "abandonando" cuando abandonó el matrimonio que tenia con Samantha Lewes, informa el diario Mirror.

La estrella de “Forrest Gump” se sintió así cuando sus padres se divorciaron y no quería “cargar” a sus hijos con el mismo sentimiento.

A pesar que la pareja intento salvar su matrimonio no lo lograron, se lee en La Botana.

El anfitrión Bensinger dijo: “En el momento en que estuviste en terapia creo que tres veces por semana. Dijiste: ‘Estaba triste, confundido, lisiado emocionalmente. Supongo que el castillo de naipes tiene que caer antes de que empieces a resolver las cosas. ¿Cómo es eso? “

Hanks respondió: “Bueno, sentí que era un completo, abyecto, total fracaso y todo lo que pensaba que estaba funcionando en realidad no funcionaba. Es un lugar al que todos acuden en su vida por una razón u otra”.

También explicó cómo trabajó durante ese período de su vida.'



El protagonista de la cinta "Forrest Gump", Tom Hanks estuvo casado con la actriz Samantha Lewes de 1978 a 1987 y tuvo dos hijos con ella, su hija Elizabeth Anny su hijo Colin.

“Me marchaba y hablaba con alguien y le decía: ‘¿Qué … qué he hecho mal?’ Y ellos me dirían: ‘Bueno, ¿qué crees que has hecho mal?’, ‘¿Por qué soy tan infeliz?’ ‘Bueno, háblame de tu infelicidad’”, dijo Hanks.

“Y trabajas en eso hasta que te das cuenta de que, ya sabes, número uno, has sido un idiota, pero número dos, ya no eres un idiota”, agregó.