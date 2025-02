El arte de sanar un corazón roto

"La vida a veces dibuja siluetas que se desvanecen en el horizonte. Él partió sin cargar el peso de las promesas rotas, pero ella —arraigada como un árbol antiguo— extendió sus raíces para sostener el universo que quedó", filosofa la Dra. Clínica Saby Moreira, quien cree que "criar en soledad no es solo un acto de supervivencia: es tejer esperanzas con hilos invisibles, sanar heridas ajenas con las propias y convertir el abandono en un canto de resistencia."

Como en la metáfora visual de Shakira durante su último concierto —un lobo que huye mientras la loba protege a sus crías—, millones de mujeres reconocen esta narrativa. "Los hijos no memorizan al que se fue, sino a quien los sostuvo en cada noche sin luna", subraya la Dra. Moreira.

Aunque la sociedad suele romantizar el sacrificio, la realidad es cruda: el 80% de hogares monoparentales en Latinoamérica están liderados por mujeres, según datos de la CEPAL (2023).

Pero detrás de cada estadística hay manos que construyen futuros, voces que susurran "aquí estoy" y sonrisas que esconden lágrimas no contadas.

Cuando el amor se quiebra

Una ruptura amorosa no es solo el fin de una relación: es un duelo que requiere navegar un laberinto de emociones. La Lic. Olga Ramírez Herrera, psicóloga de la UAG, desmitifica el proceso en su webinar "Cómo sanar después de una ruptura": "Evitar el dolor solo prolonga la herida. La clave está en atravesarlo con herramientas, no en esconderse".

Entre las estrategias validadas por la experta destacan:

-Abrazar el dolor sin juicios: llorar no es debilidad, sino un acto de honestidad.

-Tejer redes de apoyo: amigos, familia o terapia profesional son anclas en la tormenta.

-Silenciar el ruido digital: eliminar a la expareja de redes sociales no es venganza, es autocuidado.

Reescribir el futuro: planes pequeños —como un curso de cerámica o viajes en grupo— reconstruyen la identidad fragmentada.

Ambas historias —la madre que cría sola y quien enfrenta una ruptura— comparten un hilo dorado: la resiliencia no es innata, se forja. Como señala la Dra. Moreira, "la valentía no es ausencia de miedo, sino seguir amando a pesar del miedo". Mientras, la UAG insiste en que sanar requiere tiempo, pero también método: "No se trata de olvidar, sino de transformar el dolor en raíces nuevas", concluye Ramírez.